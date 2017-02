T. C.

Mirko Šarović

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je danas da je prijedlog rezolucije o BiH za 2016. godinu, koji je jučer usvojio Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta, dokument načelnog karaktera te da se njime podržava evropski put BiH.

- Nisam očekivao nešto više i, uostalom, sve je to i u ključnim dokumentima koji su usvojeni u institucijama BiH - rekao je Šarović novinarima u Sarajevu.



Komentirajući moguću reviziju tužbe BiH protiv Srbije, Šarović je je kazao da je to razgovor o nečemu što za sada ne postoji.



- Svaki od političkih faktora u BiH, ukoliko se o tom pitanju nešto desi, preduzima odgovarajuće korake. Bilo šta da govorim hipotetički nije fer, ne znam da li ima smisla da otvaramo polemiku oko nečega što je samo stvar pretpostavke - istakao je.



Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH osvrnuo se i na adaptirani Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je danas stupio na snagu te napomenuo da će se od današnjeg dana jedna količina proizvoda početi uvoziti u BiH bez prelevmana i kvota.



- Ali jedan dio poljoprivrednih proizvoda moći će se od sada izvoziti u zemlje EU bez prelevmana i bez kvota. To je ugovor koji ima obostrano dejstvo, i na jednoj i na drugoj strani - smatra Šarović.



Međutim, istakao je da jednom dijelu poljoprivrednog sektora neće biti lako, posebno mljekarskom te sektoru mesoprerađivača, jer će biti još ranjiviji kada je u pitanju uvoz određenih proizvoda u određenim kvotama.



Naglasio je da u Ministarstvu za ovu godinu ne očekuju značajnije povećanje uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda te mesa i mesnih proizvoda u BiH, kao i da očekuju smanjenje budžeta BiH u iznosu od 50 miliona KM, što će biti posljedica ulaska jednog broja proizvoda bez carina i prelevmana.



Šarović je mišljenja da poljoprivrednicima u BiH neće biti lako, ali da ipak neće propasti te da su izjave koje su se pojavljivale u medijima proteklih dana "prenapuhane".



Ono što nedostaje BiH, zaključio je, jesu planovi na svim nivoima, kako bi mogla biti napravljena procjena implikacija adaptiranog SSP-a na poljoprivredno tržište u BiH te kako bi se poduzele odgovarajuće mjere.





Biznis.ba / FENA