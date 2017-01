Marinko Čavara

U narednih četiri do pet godina predviđeno je da traje kompletan program modernizacije cesta u Federaciji BiH za koji je putem međunarodnih kreditnih institucija odobreno 173 miliona eura.

- Nadam se da će sredstva biti uskoro operativna kako bismo mogli napraviti neophodne pomake, jer niko u Federaciji nije zadovoljan sa stanjem cesta. Svaka nova investicija koja omogućava popravku tog stanja bit će na zadovoljstvo svih onih koji koriste ceste - izjavio je Feni predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara, koji je ove sedmice za projekt modernizacije cesta u FBiH potpisao Sporazum o zajmu za Federaciju BiH između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).



To je jedan od tri sporazuma, kojima su odobrena zaduženja Federacije za navedeni projekt, koji finansira Svjetska banka – IBRD s 58 miliona eura, EIB s 50 miliona i EBRD sa 65 miliona eura.



Budući da su oba doma Federalnog parlamenta prihvatila ova zaduženja odobreno je 173 miliona eura za program modernizacije cesta u Federaciji BiH.



Iz JP Cesta FBiH za Fenu je potvrđeno da će program modernizacije cesta sadržavati projekte izgradnje novih dionica, prije svega magistralne ceste M17.3 Neum-Stolac i magistralne ceste M18 Tuzla-Sarajevo nastavak izgradnje III dionice iza tunela Karaula, izgradnja obilaznica oko gradova Mostara, Bugojna, Donjeg Vakufa, Goražda, Cazina itd., izgradnja traka za spora vozila, rješavanje crnih tački, sanacija šteta od poplava, tj. izgradnja nekih dionica koje su uništene u poplavama.



- Magistralne ceste čine osnovnu mrežu putnih komunikacija u FBiH. Stanje cesta je generalno zadovoljavajuće u pogledu stanja kolovoza i opreme ceste. Nekoliko cesta (dionica) odskaču iznad europskog prosjeka (M2, M4, M5, M14.1, M17,...), kada upoređujemo ceste istog ranga s magistralnim cestama FBiH. Vozači iz Europe i susjedstva su oslonjeni na razvijenu mrežu autocesta i brzih cesta, te poređenje vrše s magistralnim cestama u FBiH (osnovnom mrežom), što je razlog stava o lošem stanju magistralnih cesta u FBiH – rečeno je iz JP Cesta FBiH.



Ovo preduzeće kao upravljač i angažirani izvođač radova na redovnom održavanju i zimskoj službi, kako ističu, ima dosta dobar i razvijen sistem održavanja cesta.



- Generalno se može reći da smo zadovoljni načinom i angažiranjem izvođača radova na održavanju cesta te protokom informacija o stanju na magistralnim cestama FBiH. Ovome u prilog ide i činjenica da kod daleko razvijenih zamalja vrlo često dolazi do saobraćajnih kolapsa usljed vremenskih neprilika, što kod nas nije slučaj - potvrdili su iz JP Ceste FBiH.



Sigurnost na cestama, kažu, nije na zadovoljavajućem nivou čemu svjedoči veliki broj saobraćajnih nezgoda. To je problem na kojem se intenzivno radi putem raznih projekata identifikacije i sanacije opasnih mjesta, zaštite pješaka, obnove signalizacije i slično.



Razloge za ovakvo stanje sigurnosti prometa, po mišljenju uposlenika u JP Ceste FBiH, treba tražiti u tri osnovna uzroka.



U poslijeratnom periodu došlo je do velike migracije stanovništva i nekontroliranog i nelegalnog naseljavanja uz postojeće putne komunikacije. Nažalost, formiranje i proširenje naselja ne prati razvoj lokalne infrastrukture (lokalnih i servisnih saobraćajnica), čime se značajno povećava broj konfliktnih mjesta na magistralnim cestama i, naravno, utiče na samu sigurnost prometa.



Drugi uzrok je što je cestovna infrastruktura projektovana i izvedena u drugoj polovini prošlog stoljeća (geometrijski, funkcionalni i konstruktivni elementi puta) , a to ne zadovoljava potrebe modernog saobraćaja i znatno utiče na sigurnost prometa.



Pregledom statističkih podataka o nezgodama većina se može pripisati samim vozačima, nepoštivanju prometnih propisa i signalizacije, što direktno utiče na sigurnost svih učesnika u prometu.



Zato iz JP Cesta FBiH sugerišu da daleko veću pažnju treba posvetiti obrazovanju i kontroli vozača i povećanoj kontroli stanja vozila i opreme u vozilima. U Federaciji se, kako navode, saobraćajni zastoji uglavnom dešavaju zbog neprimjerene vožnje, te učešća u prometu bez zimske opreme pri zimskim uvjetima vožnje.



Radi što kvalitetnijeg i organizovanijeg načina održavanja magistralnih cesta u Federaciji BiH, JP Ceste FBiH, kao upravljač su poduzele niz koraka na poboljšanju sistema i tehnika održavanja.



Organizovan je niz seminara i edukacija za učesnike u poslovima održavanja, te je za ovu svrhu formirana baza infrastrukturnih podataka i uspostavljen poseban sistem obračuna i praćenja radova održavanja magistralnih cesta.



Osim ovoga, uvedena je praksa konstantne kontrole rada izvođača i nadzora, za šta su zadužene stručne službe JP Ceste FBiH da bi se nepravilnosti u radu uočile i pravovremeno izvršile korekcije.



Biznis.ba / FENA