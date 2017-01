Foto: Biznis.ba

Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH (SDPBiH) Nermin Nikšić primio je u posjetu Larsa-Gunnara Wigemarka, šefa Delegacije Evropske unije u BiH, a tema sastanka bila je aktuelna politička situacija u BiH, saopćeno je iz SDP-a BiH.

Wigemarka su zanimali stavovi SDP-a o aktuelnim političkim temama, kao i o radu aktuelne vlasti na svim nivoima.



Na sastanku je Wigemark iznio stavove Evropske unije vezano za reformske procese u BiH, naglašavajući potrebu njihovog daljeg provođenja.



Nikšić je istaknuo da se SDP snažno zalaže za evropski put BiH, koji je, u posljednje vrijeme, usporen neznanjem i neradom aktuelne vlasti. "Već sada je vidljivo da usvojeni mehanizam koordinacije predstavlja novi mehanizam za blokadu, a da Vijeće ministara BiH ne ispunjava obećanja koja su dali predstavnicima EU, ali, još važnije, ni ona koja su dali građanima".



- Nedavnim usvajanjem nove trase izgradnje Koridora 5C, u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH pogaženi su svi principi, od Prostornog plana FBiH, pa do ljudskih prava. Nova trasa autuputa, osim što će uništiti poljoprivredno zemljište i naselja, ugrozit će egzistenciju lokalnog stanovništva, uključujući i egzistenciju povratnika u ovom dijelu Hercegovine - rekao je Nikšić, te dodao "da je ovo nastavak samovolje vladajuće koalicije SDA-SBB i HDZ".



Naveo je da su dokaz tome i aktuelni procesi privatizacije u FBiH, "koji su potpuno netransparentni".



- Prije više od četiri mjeseca SDP je podnio krivičnu prijavu protiv Vlade FBiH zbog prodaje Fabrike duhana Sarajevo kompaniji iz Beča sa dva zaposlenika. Do danas nije pokrenut proces koji bi trebao razjasniti detalje ove sramne privatizacije. SDP će se zalagati za novi Zakon o privatizaciji, kako bi se ovakvim procesima, konačno, stalo ukraj i kako bi privatizacija postala javan i transparentan proces - naveo je Nikšić i još jednom ponovio "da vladajuća koalicija i dalje ne želi implementirati Set antikoruptivnih zakona".



Podsjetio je da je više od dvije i po godine prošlo kako su ovi zakoni usvojeni, navodeći da ni do danas nisu na pravi način implementirani.



- Aktuelna vlast ne želi odvojiti potrebna finansijska sredstva i na taj način dokazati da se želi boriti protiv korupcije i kriminala. Za to vrijeme, BiH je i dalje jedna od najkorumpiranijih država na svijetu - naveo je Nikšić.





Biznis.ba / FENA