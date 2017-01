Foto: Ilustracija

Nakon određenog zatišja koje je trajalo sedmicama, iz Federalne vlade će prema sindikatima i poslodavcima, kako saznaje "Avaz", otići novi prijedlog oporezivanja plaća u FBiH. Naime, naš list je od nekoliko izvora dobio potvrdu o tome da je najnovija ideja da se od dijela oporezivanja pojedinačnog dohotka u FBiH od pet posto, koliko trenutno poslodavci moraju plaćati državi u vidu poreza na plaću, oslobode oni poslodavci koji isplaćuju, uvjetno rečeno, niže plaće.

Definirati granicu



S druge strane, prema prijedlogu, s dodatnih pet posto na plaće opteretit će se poslodavci koji uposlenicima isplaćuju više plaće.



- U ovom momentu do kraja još nije definirana granica nižih plaća. No, prema dosadašnjim projekcijama, to bi trebalo podrazumijevati sve plaće ispod 600 KM. Dakle, oni poslodavci koji isplaćuju takve plaće bit će oslobođeni plaćanja pet posto od poreza na plaće, dok će ostali biti opterećeni s porezom od 10 posto na plaće - pojasnio nam je sagovornik.



Budući da je ovaj prijedlog dosta svjež, tek nekolicina ljudi je s njim upoznata. Naši izvori izrazili su skepsu prema ovom prijedlogu, tvrdeći da će on, iako se na prvi pogled doima socijalno osjetljivim, ipak predstavljati udar na srednji sloj stanovništva.



Čelnik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović rekao nam je da mu taj prijedlog još nije predočen.



Osuda javnosti



- Mi smo trebali imati kolegij Ekonomsko-socijalnog vijeća, ali to se nije desilo jer ga je premijer Fadil Novalić odgodio. Još ne znamo na čemu smo. Mi smo uvijek išli od toga da budu različite stope. Sada se stalo s ovom vrstom reforme. Slična je priča i s doprinosima - kazao nam je Bajramović.



Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Adnan Smailbegović kaže da vjeruje da bi Vlada ponovo mogla krenuti s ovom pričom, posebno nakon izjave premijera da bi se izmjene zakona trebale usvojiti do kraja marta.



- Mi smo bili protiv ranijih rješenja, a i danas smo. Na prvu dobro zvuči to da se proširi porezna osnovica, a da se smanji stopa doprinosa radi neutralnog efekta. Međutim, mislim da se prihodi od poreza na doprinose ne mogu peglati doprinosima od poreza na dohodak, jer su daleko veći u ukupnom zbiru - ocijenio je on.

Dva ranija modela oporezivanja



Prema jednom od posljednjih predloženih modela, primanja veća od 600 KM bila bi oporezovana ukupnom stopom poreza na dohodak od 12 posto. Tako bi, naprimjer, plaća od 1.000 KM bila sa 12 posto oporezovana u iznosu od 400 KM, budući da je onaj dio do 600 KM neoporezovan. Prema drugom modelu, neoporeziva osnovica se diže sa 300 na 400 KM, dok porez od 10 posto na sve što je iznad nje ostaje jedinstven te iznosi 10 posto, kao i do sada.

Šta se još predlagalo



12 posto na primanja veća od 600 KM

10 posto na osnovicu višu od 400 KM



Biznis.ba / Avaz