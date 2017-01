Jelka Milićević

Budući da je Federacija BiH prešla na trezorsko plaćanje, sljedeća faza je da i svi kantoni pređu na taj vid plaćanja. Zadnja faza je da to učine i općine. Kroz takav način plaćanja u Federaciji će postojati "alatka“ koja će pratiti zaduženje, obveze i realizacije.

Potvrdila je to novinarima dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević nakon današnjeg sastanka s kantonalnim premijerima i ministrima finansija, s kojim je razgovarala o zajedničkim procesima u vezi Reformske agende, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Mehanizma koordinacije.



- Trenutno svi kantoni, a i sama Federacija, imali su deficit, koji se zakonski mora pokriti u narednih pet godina. U kantonalim budžetima sada se moraju planirati određena sredstva ovisno od svojih mogućnosti - naglasila je Milićević.



S druge strane ističe da okvirni budžet nalaže da se "ne može stvarati više obveza nego što je prihoda“.



- To je buduće ponašanje, a okvir za prihode postavljamo to jest usvajaju se na nivou Federacije, što predstavljaju makroekonomski pokazatelji – koliki će biti rast društvenog proizvoda i koliko čekamo prihoda, a prema ti prihodima se slažu troškovi - naglašava Milićević.



Predstavnicima kantona na sastanku, kojem su prisustvovali federalni premijer Fadil Novalić i dopremijer Vesko Drljača, ukazalo se na važnost vođenja i ispravnog shvatanja fisikalne politike, jer je ta politika u nadležnosti Federacije, ali se implementira na sve razine vlasti.



- Također, osvrnuli smo se na donesene zakone, po kojima će određene finansijske efekte imati županije u 2017. godini. Bilo je riječi i o veoma važnim zakonima, koji se planiraju u ovoj godini a vezani su opet za finansijske efekte nižih razina vlasti, kao što su porez na dohodak, zakon o raspodjeli javnih prihoda. To su zakoni u kojima želim osobno, kao i Vlada FBiH učestovati i konstruktivnoj i koordiniranoj raspravi i da ti zakoni budu dogovor koji ćemo s predstavnicima kantona ispoštovati i razumijeti svi – kazala je Milićević.



Odgovorno trošenje i mjerenje efekata javnog novca omogućava Zakon o finansijskoj kontroli i upravljanju, koji je prošle godine usvojen kao jedna od obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.



- Praksa je da se na svaku jedinicu proračunskih sredstava moraju mijeriti neto efekti ili kroz ekonomske parametre ili kroz neka druga davanja, vraćanja. Kod nas do sada to nije bila praksa budući da nije postojala metodologija. Tako smo nakon usvajanja Zakona shvatili da je došlo vrijeme drugačijeg odnosa prema javnim sredstvima - konstatovala je Milićević.



Ubrzo očekuje da će biti dostupni zvanični podaci, koji će pokazati da su svi kantoni i Federacija bili u suficitu za 2016. godinu. To je ono što daje nadu – svi ti prihodi koji se povećavaju od indirektinih i direktnih poreza i uz racionalno ponašanje i kontrolu finansijskih sredstava mogli bi naše deficite staviti pod kontrolu. Ono što se ne može staviti pod kontrolu su obveze kantona - sudske presude iz radnih odnosa – poručila je u izjavi novinarima dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.



Dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je da su na sastanku predstavnici USAID-a prezentirali glavne elemente projekta reforme fiskalnog sektora, čiji je jedan od ciljeva racionalizacija parafiskalnih taksi i naknada.



Predstavnici kantona zaključili su da su se ovakvi sastanci trebali češće održavati, te je dogovoreno da se svaka tri mjeseca federalni premijer Fadil Novalić sastaje s kantonalnim premijerima da bi se analizirala zajednička problematika i pratilo njihovo rješavanje.







Biznis.ba / FENA