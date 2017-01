Denis Zvizdić

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić ocijenio je u razgovoru za Fenu da je siguran da će njegov susret s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem rezultirati pozitivnim uticajem na ukupnu relaksaciju odnosa Srbije i BiH.

Zvizdić, koji će u ponedjeljak na čelu delegacije Vijeća ministara BiH boraviti u zvaničnoj posjeti Srbiji, istaknuo je da s Vučićem ima jako dobre, konstruktivne prijateljske odnose koji su bazirani na razumijevanju, potpunom respektu i poštovanju stavova koje on ima uime BiH, a Vučić uime Srbije, te je ova posjeta nastavak kontinuirane saradnje koja je realizirana u više navrata u posljednjih nekoliko godina.



Rekao je da je prihvatio poziv za zvaničnu posjetu Srbiji iz nekoliko razloga.



"Kao prvo zapadni Balkan je region koji raspolaže vrlo ozbiljnim, prirodnim i ljudskim kapacitetima, ali, nažalost, nedovoljno iskorištenim jer opterećeni brojnim problemima iz prošlosti, a dodatno opterećeni tenzijama i blokadama koje se produciraju na dnevnoj razini sama regija ne uspijeva ostvariti zahtijevanu niti političku, niti dinamiku svog ekonomskog razvoja zato što oni koji proizvode takve tenzije, kojima je ključni instrument političkog i svakog drugog djelovanja jedna negativna, vrlo teška retorika kreiraju takvu atmosferu znajući da jedino u takvoj napetoj atmosferi tenzija i blokada mogu osigurati svoje političke ciljeve i projekte", kazao je.



Smatra da se to mora promijeniti, navodi da se Vučić i on slažu o tome da je vrijeme da se takva retorika umiri, da je vrijeme da se razgovara o sadržajnom unapređenju ukupnih odnosa BiH i Srbije, a koji će podrazumijevati i značajno unapređenje ukupnih procesa razumijevanja i pomirenja.



"Saglasni smo da takvi procesi, takva saradnja bude bazirana na nekoliko osnovnih postulata. To su suverenitet, teritorijalni integritet i međunarodno pravni subjektivitet i BiH i Srbije, što od Vučića nikada nisu bilo kakvim potezom ili retorikom dovedeni u pitanje. I naravno dalji dogovor o zajedničkim nastupima i projektima kojima se ne samo naše dvije zemlje, nego čitav zapadni Balkan mogu povezati koridorima transportne infrastrukture, energetske infrastrukture, ukupne privredne infrastrukture i omogućiti nam da ostvarimo naše ključne ciljeve: ubrzanu dinamiku evropskih integracija, ekonomski razvoj, zapošljavanje, ostanak mladih ljudi i konačno procese pomirenja koji bazirani na istini trebaju da relaksiraju ukupnu situaciju. Vučić je, posebno u zadnjem periodu, svojim političkim djelovanjem, izjavama i odlukama koje su bile hrabre, liderske u jednoj kompleksnoj situaciji u regionu poslao značajne pozitivne signale prema BiH. Tako je bilo u vrijeme odluke o referendumu, tako je bilo i sada prilikom obilježavanja neustavnog dana RS-a", naveo je Zvizdić.



Naglašava da to govori o porukama koje u ovom trenutku trebaju zaista biti shvaćene na pravi način.



"Govorimo o spremnosti BiH i Srbije da saradnju podignu na jedan nivo kvalitetnih odnosa, razumijevanja, zajedničkih projekata i traženja najmanjeg zajedničkog sadržioca u našim međusobnim interesima koji mogu biti prihvatljivi za sve narode i građane u BiH, kao i sve građane Srbije", poručio je.



Upitan da li očekuje da će nakon posjete premijeru Vučiću doći do relaksacije odnosa kako na liniji Sarajevo-Beograd, tako i unutar same BiH, Zvizdić je rekao da je sasvim siguran da će posjeta rezultirati pozitivnim uticajem na ukupnu relaksaciju odnosa Srbije i BiH.



Kaže da svaka posjeta ima svoje dugoročne i kratkoročne efekte.



"Mi ovdje govorimo o dugoročnim efektima koji tek treba da uslijede. Zajedno sa mnom će biti ministri iz Vijeća ministara, razgovarat ćemo o brojnim zajedničkim ekonomskim, infrastrukturnim i drugim projektima koji će značajno unaprijediti nivo saradnje BiH i Srbije. Isto tako, personalne relacije mogu biti kvalitetni instrumenti relaksiranja odnosa i unapređenja saradnje. Siguran sam da će svi procesi u regionu voditi ka smirivanju situacije i ka mnogo kvalitetnijim odnosima, upravo iz razloga o kojima smo govorili. Srbija i BiH imaju zajednički cilj. To je članstvo u Evropskoj uniji. Put ka tom cilju znači provođenje brojnih reformskih mjera koje uređuju sisteme u Srbiji i BiH i koji unaprijed znače poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, vladavinu prava, nemiješanje u unutarnje stvari, respektiranje i poštivanje međusobnih odnosa. To su jako važne stvari", naveo je.



S druge strane, naglasio je, posljednji događaji pokazuju da oni koji konstantno, namjerno, ciljano osporavaju postojeće međunarodne ugovore, krše ustavna načela i odredbe i sve vrijeme vještački i neargumentirano prave stalne tenzije koje nas onemogućavaju u realizaciji ključnih projekata, uključujući pomirenje, saradnju i ekonomski razvoj, da ponašanje takvih osoba više neće biti prihvatljivo niti u regionalnim niti u međunarodnim okvirima.



"To su vrlo značajne i važne poruke koje su svi političari koji imaju političko iskustvo pročitali na pravi način. To predstavlja značajnu podlogu za relaksaciju odnosa Srbije i BiH, a ako hoćemo da idemo u neku vrstu subanalitike i između Bošnjaka i Srba te svakako Bošnjaka, Srba i Hrvata kao konstitutuivnih naroda u BiH, odnosno generalno svih građana", naglasio je Zvizdić.



Zaključio je razgovor s konstatacijom da ljudi između sebe sarađuju vrlo kvalitetno.



"Među običnim ljudima koji se bave biznisom, među studentima, radnicima... ne postoje ovakve vrste tenzija kakve postoje u sferi politike. Na neki način remetilački faktori kvalitete unapređenja odnosa ostaju u sferi politike, te je zato važno da od političara, političkih lidera i stranaka dođu poruke koje će smanjiti tenzije, a upravo smanjenjem tenzija oslobađa se pozitivna energija. Ako želimo nove investicije, nova radna mjesta onda na prvom mjestu mora biti mir, stabilnost, prosperitet a nikako stalno dizanje tenzija, stalno kršenje ustava, stalna priča o mogućim disolucijama. To destruira sve pozitivne procese. Oni koji vode takve procese već polako odlaze o političku prošlost", rekao je Feni predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.



Biznis.ba / FENA