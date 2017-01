T. C.

Vesko Drljača

Budući da je sadašnji sistem bodovanja penzija, sistem koeficijenta, koji ima stalne valorizacije Vlada Federacije BiH predložila je novi sistem bodovanja penzije koji će se primjenjivati ako delegati Doma narode prihvate Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je ranije odobren u Predstavničkom domu.

- Bodovna formula je pravedniji sistem. To znači da će osoba koja svake godine prima određenu platu a koja je u visini prosječne plate, dobiti za tu godinu jedan bod. Ti lični bodovi množe se s opštim bodom 13,6. Na taj način osoba s prosječnom platom od 830 KM, koju je ostvarila tokom 40 godina, imati penziju oko 544 KM - kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.



Očekuje da će usvajanjem zakona u Domu naroda danas biti omogućeno njegovo stupanje na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.



- Zadržana su postojeća pravila iz PIO-a za starosnu invalidsku penziju i prijevremenu penziju i nije došlo do povećanja potrebnih godina života niti penzijskog staža. Uvedena je mogućnosti ostvarenja prava sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja - istakao je Drljača.



Zakon će osobi izabranoj na javnu funkciju, koja za istu ostvaruje novčanu naknadu, omogućiti preračun staža osiguranja prema ostvarenoj naknadi za koju je uplaćen odgovarajući doprinos za PIO.



Odredbama novog zakona reguliše se prijevremeno penzionisanje za žene i muškarce na način da se propisuje najmanji broj godina i penzijskog staža potrebnih za ostvarivanje prava za prijevremenu penziju .



U praksi to znači da novi zakon predviđa sljedeće: Za muškarce - u 2017. godini 61 godina života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 61 godina i šest mjeseci života i 36 godina staža osiguranja... Za žene - u 2017. godini 56 godina života i 30 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 56 godina i šest mjeseci života i 31 godina staža osiguranja...



- Svake naredne godine oba uvjeta (godine života i penzijskog staža) za žene i muškarce se povećavaju za po šest mjeseci - obrazložio je Drljača delegatima Doma naroda Federalnog parlamenta koji su otvorili raspravu o navedenom zakonu.





Biznis.ba / FENA