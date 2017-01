Dragan Čović

Hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ BiH dr Dragan Čović optužio je SDA za namjerno opstruiranje izgradnje autoceste kroz Hercegovinu.

-Ne da se kaska s izgradnjom autoceste, autocesta se kroz Hercegovinu uopće ne gradi. Nemamo ni jednog kilometra izgrađenog. Od tristo potencijalnih kilometara koridora 5c od juga do Save, izgrađeno je tek par kilometara u Hercegovini, od Bijače i onda dolazite na jednu lokalnu cestu gdje vam je svetište, gdje ljudi do Međugorja dolaze maltene makadamskim putem. I time se pokazuje odnos prema čitavoj Hercegovini, ne samo prema Hrvatima, izjavio je Čović za Hrvatski Medijski Servis.



On je podsjetio kako su hrvatski politički predstavnici još dok se razmišljalo o koridoru 5c, ’98, tražili da se jednakim intenzitetom gradi i na sjeveru i na jugu.



-Za to vrijeme sve što je urađeno, urađeno je između dvije bošnjačke destinacije ( Sarajeva i Zenice, op hms). Dakle, autocesta se u Hercegovini ne gradi jer netko želi da se ne gradi, pa se koriste različiti istrumenti da bi se opstruirala izgradnja autoceste; jednom je to peticija da autocesta ne ide pored Počitelja, pa drugi put peticija za Blagaj, pa sad imamo neku novu peticiju da ne ide ni tom drugom trasom. Ne razumijem te koji potpisuju te peticije, a to su dominantno predstavnici bošnjačkog naroda jer se ne gradi pored njihovih kuća, kaže Čović.



Zašto netko želi zaustaviti gradnja autoceste kroz Hercegovinu, veli, teško mu je razumjeti, ali ističe kako će preko federalnog resornog ministra ( prometa i veza) koji je kadar HDZ-a učiniti sve da se uklone opstrukcije u izgradnji autoceste kroz Hercegovinu.



-Imamo resornog ministra i činimo sve da ispravimo ove anomalije i ja sam uvjeren da će svi razumjeti da će se morati istim intenzitetom graditi i južna zaobilaznica grada Mostara koja se gradi 15 godina, i sjeverna zaobilaznica, odnosno petlja oko Mostara, da u Mostar ne ulazi ni jedan kamion ni autobus jer središte grada je i ovako preopterećeno, kao što je to urađeno oko Sarajeva, kako bi stigli od Bijače do sjevernog dijela Mostara kad je sami koridor 5c u pitanju. Kad to budemo imali vrlo jasno definirano tada ćemo punom dinamikom raditi na svakom drugom dijelu autoceste od svilajskog mosta koji se sad gradi pa do Prenja ili tunela koji je netko stavio sebi za prioritet iako nitko ne pita da li ulaz ili izlaz iz tog tunela igdje vodi. Znači morat ćemo voditi računa o izgradnji čitave BiH, a ne samo o realizaciji pojedinih projekata i politika koji su po mene bile nakaradne, izjavio je Čović za HMS.



Na konstataciju kako je u planu povezivanje Bihaća, Tuzle i Goražda brzim cestama sa Sarajevom i upit što je s povezivanjem brzom cestom Mostara s Tomislavgradom i Livnom, te s”Dalmatinom”, autocestom kroz Hrvatsku, Čović kaže:



Spomenuo sam južnu i sjevernu zaobilaznicu oko Mostara, a jednakom dinamikom se mora graditi i brza cesta kroz Hercegovinu jer je planirana prije 10 ili 12 godina. To moraju znati predstavnici bošnjačke politike kada smo se dogovarali i napravili ustupak na njihovo insistiranje da koridor 5c prijeđe na lijevu obalu rijeke Neretve. E sad se krenulo s drugom strategijom i uvijek bi to radili preko Hrvata i sad im je kazano, e ne može više na taj način. Ja razumijem da treba povezati neka bošnjačka područja ali u istom prioritetu će biti i ceste kroz Hercegovinu i Središnju Bosnu, kazao je hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ BiH dr Dragan Čović.



Biznis.ba / HMS