Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kao veliki problem u Republici Srpskoj vidi tešku ekonomsku situaciju, kaže kako nije siguran da Trumpov poziv Dodiku uopće stigao te zamjera vladi u Banjaluci zbog toga što je, po njegovim riječima, popustila stranim vlastima u slučaju praznika RS.

"Ekonomske prilike u RS nikako nisu dobre. Imate cijeli sektor zdravstvenih institucija u kojem zaposlenima godinama nije uplaćivan staž. Samo u Fondu za zdravstveno osiguranje imate dug za mirovinsko i zdravstveno osiguranje od preko 200 milijuna maraka. Raste zaduženje RS, nema investicija. Otplata kredita postaje sve veći problem", kazao je Ivanić u intervjuu za Tanjugu.



Ivanić je izrazio uvjerenje da će sadašnja vlast, i pored toga, dočekati sljedeće izbore, ali i da sumnja da će nakon njih pobijediti.



Suradnju s predsjednikom RS Miloradom Dodikom ocijenio je kao "vrlo zanimljiv oblik političkog komuniciranja" te dodaoe da su imali zajedničke stavove u vezi s popisom, Danom RS-a i pravu RS-a na referendum.



Kad je riječ o referendumu, Ivanić je kazao da se njih dvojica nisu slagali jedino u vezi s datumom.



"Ja sam htio da referendum bude poslije izbora, a Dodik je htio da to bude prije izbora da bi imao političku korist", kazao je.



Ivanić je kazao kako se s Dodikom čuje kad god je neka bitna tema za njihov entitet "bez obzira što su na različitim političkim stranama" te dodao kako je njihova obaveza, bez obzira što se oko mnogih pitanja ne slažu, da u ključnim stvarima surađuju.



"Vrlo često jedan drugom kažemo što mislimo, a svatko od nas donosi odluku iz svoje nadležnosti i u skladu s vlastitim uvjerenjima što je najbolje", dodao je.



Po njegovom mišljenju, Vlada RS ponekad bi trebala pozvati i ministre iz Vijeća ministara BiH i s njima postići dogovor.



Na pitanje što misli o susretu Dodika i hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića i o dogovoru o izmjenama Zakona o Ustavnom sudu, Ivanić je odgovorio kako nije pristalica stranih sudaca u Ustavnom sudu BiH.



"Dok god su stranci tu, teško da možemo napraviti ozbiljnije iskorake ka EU", smatra Ivanić.



Upitan što misli o tome zašto su američke vlasti odbile Dodiku izdati diplomatsku vizu kako bi se odazvao pozivu na inauguraciju novog američkog predsjednika, Ivanić je rekao kako nije siguran je li predsjednik RS-a zaista pozvan na inauguraciju.



Podsjetio je kako se u prošlosti događalo da ljudi iz oporbe ne dobiju vizu, jer nisu dobri s Dodikom koji je u to vrijeme bio "međunarodni favorit".



"Ja bih volio da se predsjednik RS-a, tko god da je, češće pojavljuje u svijetu, ali to vjerojatno podrazumijeva da sam razmisli je li riječnik koji koristi primjeren", istaknuo je.



Kad je riječ o Trumpu i novoj američkoj administraciji, Ivanić kaže kako BiH nije tema ni za Ameriku, ni za europske dužnosnike, pa čak ni za Rusiju.



"Nije bila tema ni u doba Busha i Obame, pa nema razloga da bude ni kod Trumpa, jer previše je drugih značajnijih problema i sukoba. BiH predstavlja statističku pogrešku za njih i ne vjerujem da je itko od političkih osoba dovoljno blizu Trumpu da može pokrenuti tu temu. Za nas je zadužen Bruxelles i mi smo zasad tema europskih birokrata", kazao je Ivanić.



Na pitanje hoće li 9. siječnja u RS-u biti drukčiji ove godine, odgovorio je kako mu se uopće ne sviđa zakon koji regulira to pitanje, jer ne tretira taj praznik kao obavezan.



"Oni su donijeli zakon da vlada svaki put proglašava ovaj dan za praznik. U suštini su gotovo ponizno prihvatili odluku Ustavnog suda. Najavljuje se glamurozna proslava, a istovremeno na službenim stranicama Vlade i ministarstava praznika uopće neće biti. Smatram da je to stravična pogreška. To je popuštanje stranim institucijama i neka vrsta straha koji postoji u Banjaluci", kazao je Tanjugu predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.





Biznis.ba / FENA