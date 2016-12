Vesko Drljača

Broj zaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine povećan je za 27.714 od 31. marta 2015. do 30. novembra 2016. godine prema podacima Porezne uprave FBiH. Prema tim pokazateljima, broj uposlenih je sada 504.128 osoba, rekao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nakon današnje sjednice Vlade FBiH.

Federalni zavod za statistiku ima pokazatelje da je broj uposlenih od marta prošle do septembra ove godine veći za 15.649 i da iznosi 461.944.



Drljača je pojasnio da ovu razlika među pokazateljima dviju institucija uslovljava različita metodologija obrade podataka, jer Zavod za statistiku ne registruje promjene u firmama koje upošljavaju manje od deset radnika.



- Uz to, statistika još nije obradila promjene nastale u oktobru i novembru ove godine. No bez obzira na to, i prva i druga brojka ukazuju na zaustavljanje negativnih ekonomskih trendova i na to da je počeo oporavak privrede i ekonomije uopšte. Naročito je pozitivno što se radi o zapošljavanju u realnom sektoru, čemu je doprinijela i Federalna vlada izdvajajući ove godine 50 miliona KM za prvo zapošljavanje i samozaposlenje, što ćemo sa 30 miliona KM nastaviti i sljedeće godine - kazao je Drljača.



Po jučerašnjim podacima Porezne uprave FBiH, broj novozaposlenih od januara do novembra ove godine je 23.597.



-Sve su ovo službeni zvanični službeni podaci organa kojima se Federalna vlada koristi, rekao je federalni ministar rada i socijalne politike.





