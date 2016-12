T. C.

Milorad Dodik

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas Srni da će u javnim preduzećima koja budu imala negativne završne rezultate, bez obzira na objektivne ili subjektivne okolnosti, a posebno tamo gdje se utvrde kriminalne aktivnosti, biti smijenjeno kompletno rukovodstvo od nadzora do uprava.

"Prva stvar koju ću uraditi nakon dobijanja izvještaja o završnim računima javnog sektora i javnih preduzeća u Srpskoj, je da ću zatražiti smjenu kompletnog rukovodstva od nadzora do uprava za sva ona preduzeća koja su pokazala negativan rezultat", rekao je predsjednik Srpske.



Dodik je istakao da će tražiti od Vlade da to sprovede bez oklijevanja.



"Oni koji potpišu negativan završan račun sami sebi su potpisali ostavku. Tražim od Vlade da to sprovede bez oklijevanja, bez obzira na političku ili bilo kakvu drugu pripadnost", rekao je Dodik na pitanje Srne da prokomentariše stanje u javnom sektoru i javnim preduzećima u Republici Srpskoj na kraju ove godine.



Na konstataciju Srne da su mnogi pozdravili izjavu predsjednika Srpske da se u akciji "Dizel" u Gacku trebao obračunati sa svima u tom lancu kriminala, bez obzira o kome se radi i na kojoj se funkciji nalaze, Dodik je naglasio da se u toj aferi, pored ostalih, mora u potpunosti utvrditi i odgovornost Policijske stanice Gacko.





Biznis.ba / SRNA