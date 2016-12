T. C.

U budžetu Republike Srpske za narednu godinu planiran je iznos od oko 10 miliona KM za kupovinu novog helikoptera.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a Radovan Višković kaže da se radi o „većem višenamjenskom helikopteru“ te da se ne kupuje samo za potrebe Vlade ili predsjednika entiteta.



-To će biti puno veći helikopteri nego što su sada helikopteri tipa 'Gazela'. To je helikopter koji može da se koristi u intervencijama gašenja požara, prijevozu više povrijeđenih pacijenata ili za potrebe specijalnih jedinica policije – tvrdi Višković.



Najavio je da će vladajuća stranka u RS-u uložiti više amandamana na predloženi budžet RS-a za 2017., između ostalog i za dodatna sredstva za kupovinu uniformi policiji RS-a.



Obrazlažući zašto se u RS-u tek sada razmatra budžet za narednu godinu i to po hitnom postupku, naveo je da je zbog zamjene mandata poslanika SNSD-a koji su napustili parlament nakon lokalnih izbora RS jedno vrijeme bila bez skupštinske većine za usvajanje tih dokumenata.





