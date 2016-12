NSRS

Vlada Republike Srpske je predložila Program ekonomskih reformi RS-a za period 2017-2019. godine prema hitnom postupku koji je na današnjoj 21. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) zastupnicima obrazložila predsjednica Vlade RS-a Željka Cvijanović kazavši da u RS-u rastu plate i smanjuje se broj nezaposlenih.

Ona je izjavila kako su RS-u potrebne ekonomske reforme u skladu s evropskim integracijama i kako je ovaj bh. entitet u ovoj i prošloj godini zabilježio rast plate i smanjen broj nezaposlenih osoba.



"Program ekonomskih reformi RS-a zamjenjuje dosadašnji dokument koji govori o ekonomskoj politici. Riječ je o dokumentu koji se pravi u skladu s mjerama Evropske komisije i on sadrži okvir fiskalne politike. Svi nivoi vlasti izrađuju ovakve projekte ekonomskih reformi što nam je potrebno za evropske integracije, a sve će biti dostavljeno EK. Prema izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), projekcija rasta prihoda u RS-u u narednoj godini će biti 3,4 posto, a u BiH nešto više - 3,9 posto. U ovoj godini smo zabilježili porast BDP-a od 2,6 posto.Industrijska proizvodnja je također ostvarila rast i tokom prošle i pretprošle godne, a sve je to rezultat privredne aktivnosti i puštanje u rad termoelektrane Stanari", kazala je Cvijanović.



Predsjednica Vlade RS-a je naglasila kako je prošle godine zabilježen rast prosječnih godišnjih cijena od jedan posto. Prema njenim riječima, ostvaren je i rast plate u 2015. godini uz procjenu da će se to dogoditi i ove godine.



"Imamo predviđanja da će 2018. godine prosječna plata u RS-u iznositi 850 KM, 2019. godine 859 KM. Dodatno imamo i smanjen trend broja nezaposlenih i povećan broj zaposlenih. U 2015. godini anektna stopa nezaposlenosti je smanjena na 25 posto, a ove godine na 24,8. U naredne tri godine smanjit će se na 23,6 posto“, pojasnila je Cvijanović.



Ona je poslanicima NSRS-a predstavila i program nezaposlenosti kazavši da je broj nezapsolenih smanjen za 4,4 posto u 2015. godini, a da je u septembru ove godine bio veći stepen zaposlenosti za 3 posto. Osvrnula se i na privredni rast i razvoj.



"Očekujemo porast privrednog rasta i privrednih aktivnosti u našem okruženju, povećan nivo izvoza i pozitivne efekte investicije. Glavni zadatak nam je jačanje RS-a i njenih institucija i očuvanje ustavnih nadležnosti. Moramo reformirati sistem kako bi odgovorio građanima", naglasila je Cvijanović i dodala da program ekonomskih reformi sadrži upravljanje javnim finansijama, sektorski razvoj, smanjenje neformalne ekonomije, vanjsku ekonomiju, zapošljavanje i tržište rada, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.



Nadalje je pojasnila da je bitna i reforma zdravstenog sektora, jačanje finansijske odgovornosti te da se na to mora obratiti posebna pažnja. Istakla je kako će se u oblasti drumskog saobraćaja završiti nekoliko važnih projekata kao što su početak izgradnje međudržavnog mosti na Savi i završetak mosti na rijeci Drini.



U oblasti službene djelatnosti su također predviđene mjere, kao što su unapređenje poslovnog okruženja i siguran ambijent za poslovanje. Cvijanović je nglasila da će biti pojačani kapaciteti Suda u Banjoj Luci i da će se zaštititi osobe koje prijavljuju korupciju.



Predsjednica Saveza Sindikata RS-a Ranka Mišić se usprotivila navodima predsjednice RS-a kazavši kako građani negoduju usvajanje novog Zakona o radu koji im nije donio ništa dobro.



"Nije Vlada RS-a izdvojila novac za zapošljavanje, izdvojili su ga radnici. Želimo previše reformi, a one dalju premalo rezultat. Danas imamo mnogo obespravljenih radnika koji nisu zadovoljni mjerama koje predviđa Zakon o radu i on samo može umanjiti radnička prava. Nažalost, ispostavilo se da smo bili u pravu i u RS-u sada imamo nezadovoljne radnike bez obzira u kojem sektoru rade" ,izjavila je Mišić.



Objasnila je da mjere mjere reformi neće donijeti boljitak radnicima i svim građanima RS-a, jer radnici, prema njenim riječima, danas rade za 370 KM po deset sati, a ne mogu ovjeriti zdravstenu knjižicu.



Biznis.ba / Klix.ba