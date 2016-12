Denis Zvizdić

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je na Poslovnom forumu između BiH i Islamske Republike Pakistan danas u Sarajevu kazao da je njegovo i opredjeljenje kompletnog Vijeća ministara BiH usmjereno ka dinamiziranom ekonomskom razvoju i prosperitetu BiH, odnosno ka efikasnom i održivom upravljanju prirodnim resursima i ljudskim potencijalima u cilju povećanja samoodrživosti ekonomije i stvaranja optimalnih uvjeta za zapošljavanje.

Po njegovim riječima, to podrazumijeva integrisani rast kroz definiranje jasnih trgovinskih i investicionih politika, pametni rast kroz inovacije i povećanje konkurentnosti na osnovu kvalitete proizvoda i usluga, kao i povećanje efikasnosti administracije, vladavine prava i suzbijanje korupcije.



- Ključni ciljevi su jačanje legislativnog okvira, transparentne procedure, puna pravna i ekonomska sigurnost. Zbog toga smo evropske integracije kao i NATO integracije, te preuzimanje pravne stečevine EU definirali kao osnovne vanjskopolitičke i ekonomske prioritete. Želim posebno podvući da je 2016. bila najuspješnija godina u realizaciji aktivnosti na dostizanju ovih ciljeva – naglasio je Zvizdić.



U proteklom periodu, dodao je on, znatno smo se približili našem osnovnom vanjskopolitičkom i strateškom cilju, a to je članstvo u EU. Ostvarujemo napredak i u sferi približavanja standardima za pristupanje NATO savezu.



- Ali ono što je najbitnije, ostvarili smo vidljiv napredak u oblasti ekonomskog razvoja. U proteklih 18 mjeseci na nivou BiH otvoreno je oko 28.000 novih radnih mjesta što je direktan rezultat značajnog unapređenja poslovnog okruženja i stvaranja pozitivnog poslovnog ambijenta. Jačanje legislativnog okvira kao i kredibilna realizacija reformskih mjera rezultirala je rastom GDP-a, rastom izvoza, smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita i rastom industrijske proizvodnje - istaknuo je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.



Kaže da posjeta premijera Islamske Republike Pakistan Nawaza Sharifa i njegove delegacije predstavlja istinsku potvrdu prijateljskih odnosa između BiH i Pakistana, ali i vrlo konkretnu namjeru jačanja naših budućih ekonomskih veza.



- Na partnerskoj osnovi potrebno je proširiti saradnju od obostranog interesa s prijateljskim Pakistanom i to u sektorima prehrambeno-prerađivačke industrije, proizvodnji hrane i vode, metalurgiji, rudarstvu, auto-industriji, elektroindustriji, naftnoprerađivačkoj industriji, energetici, tekstilnoj i kožnoj industriji, drvnoj industriji i građevinarstvu, te namjenskoj industriji – naveo je Zvizdić.



U tom smislu, pozdravio je dogovor da što prije počne s radom zajednička komisija za ekonomska pitanja između BiH i Pakistana, kao i druge mogućnosti privredne i komercijalne saradnje, uključujući i dogovore o zajedničkom nastupu na trećim tržištima.



- Konstantnim zalaganjem i istrajavanjem u reformskim procesima stabilizirali smo političku i sigurnosnu situaciju u BiH, ostvarili smo određene napretke u borbi protiv korpucije i stvorili sigurnije pravno okruženje za privredu i investicije. Naš povoljan geostrateški položaj i blizina tržišta Evropske unije dodatna je komparativna prednost koja je BiH učinila još atraktivnijom za domaće i strane ulagače – poručio je Zvizdić.



U tom smislu, naglasio je da je država BiH „istinski partner koji ima ozbiljne namjere da s prijateljskim Pakistanom krenemo u pravcu jačanja naših ekonomskih odnosa“.



Premijer Islamske Republike Pakistan Nawaz Sharif je istaknuo da vjeruje da su snažni ekonomski odnosi jedan ključni preduslov za stabilne i dugoročne dobre ljudske odnose.



- Kad smo analizirali odnose Pakistana i BiH, vidjeli smo da svi ti divni aspekti nisu baš u skladu sa našom izuzetno dobrom bilateralnom saradnjom i to se mora ispraviti. Došlo je vrijeme za naše dvije zemlje da učvrste svoje snažne prijateljske veze i da potaknu ekonomsko prijateljstvo i odnos – poručio je Sharif.



Znači, dodao je on, da razviju trgovinske odnose, investicije, ekonomske odnose kao definirajući element našeg partnerstva.



Ocijenio je da obje zemlje uživaju i imaju dobre geografske lokacije i imaju jako dobre, bogate ljudske i prirodne resurse, što predstavlja ogroman potencijal za uzajamno korisnu saradnju.



- Međutim, vi svi kao politički lideri i investitori trebate biti kritički prema vladi da je uvjerite i da je, ako treba natjerate da iskoristi sve ove potencijale – kazao je Sharif.



Istaknuo je da je ovo „idealno vrijeme da se napravi korak naprijed i da se učvrste ekonomski odnosi i trgovinska razmjena“.



- Sve vas uvjeravam da ćemo se mi posvetiti ovom cilju. Udružimo naše napore da iskoristimo ogromne potencijale naših ekonomskih odnosa i da obezbijedimo zdrav ekonomski temelj za odnose Pakistana i BiH – poručio je premijer Islamske Republike Pakistan Nawaz Sharif.



Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić je kazao da se privreda BiH nalazi u procesu reformi koje su značajne u oblasti tranzicije vlasništva i uspostavljanja slobodnih tržišta institucija kao i kreiranja poslovnog ambijenta za investitore.





