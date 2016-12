Momčilo Novaković

Uz sve napore koji su učinjeni da bi se osiguralo finansiranje javnih RTV sistema u Bosni i Hercegovini, rješenje nije pronađeno, kazao je danas predsjedavajući Komisije za promet i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković.

Govoreći o svemu što je ova komisija učinila u posljednje dvije godine u okviru konferencije koju su zajednički organizirali s Udruženjem BH novinari o javnim RTV servisima u BiH, Novaković je naglasio da ne treba imati nerealna očekivanja od ovog skupa jer on ne može iznaći rješenja, može samo ukazati na moguće puteve za to.



- Od umjerenog optimiste na početku mandata postao sam pesimist. Čini mi se da je ovo pitanje preraslo tehničko i postalo političko pitanje, a znamo i sami kako se politička pitanja u BiH teško rješavaju. Zbog toga smatram da je ovo sada mnogo teže riješiti nego prije godinu dana - stav je Novakovića.



Za njega je suština napraviti politički dogovor i donijeti odluku koja će morati biti ispoštovana u cijeloj državi, odnosno oba entiteta i svim kantonima, što do sada nije bio slučaj.



Dodao je da je za moguća prijelazna rješenja potrebna volja i dogovor na nivou parlamentarnih većina i na entitetskim i kantonalnim nivoima, podsjećajući da postoje tri emitera RTV sistema i tri upravna odbora koje biraju različiti nivoi vlasti zbog čega je rješavanje problema još kompliciranije.



Sugerirao je kao i ranije da se privremeno rješenje nađe prikupljanjem takse putem računa za električnu energiju, to bi, smatra, trebalo ograničiti na godinu dana, a u tom periodu onda servisi da se osposobe za naplatu putem vlastitih službi.



Kako je i danas istaknuo javni RTV servisi u BiH trenutno su u teškoj finansijskoj situaciji, što se negativno odražava i na programske sadržaje te ispunjavanje njihove funkcije i misije.



Šefica Odjela za provođenje aktivnosti Vijeća Evrope iz Delegacije EU u BiH Lejla Dervišagić istakla je da se posljednjih godina svuda u Evropi javni medijski servisi suočavaju s velikim izazovima i oni su tehnološke, kulturološke, uređivačke i finansijske prirode.



- Ako se tome doda i nezavisnost onda je teret kojem su izloženi javni servisi još veći. No svi su svjesni da se javni servisi nalaze u periodu tranzicije zbog novog, digitalnog okruženja, novih načina uključivanja javnosti te se uloga javnih servisa mora redefinirati, ali ono što ostaje isto je njihova nezavisnost - napomenula je.



Ocijenila je da je uređivačka nezavisnost ključni elemenat za rad svakog javnog servisa, a država je dužna da osigura pravna, finansijska, tehnička i sva druga sredstva da bi se osigurala njihova nezavisnost i institucionalna autonomija.



Politička savjetnica specijalnog predstavnika Evropske unije i šefa Delegacije EU u BiH Jasna Jelisić kazala je da EU vjeruje da postoji snažna potreba za javnim emiterima u BiH te se nada da odgovorni u BiH razumiju značaj sistema javnog emitiranja i da će učiniti sve da osiguraju njegovo funkcioniranje.



Iznalaženje rješenja za ovo pitanje za EU je važno i urgentno, dodala je Jelisić, te da se stalno urgira na pronalasku odgovora za uspostavljanje stabilnog finansiranja javnih emitera i to u skladu s postojećim zakonom jer se ispostavilo, kazala je, da je ovakav zakonski okvir nemoguće promijeniti i nakon nekoliko pokušaja.



Zaključila je da mediji, posebno javni emiteri, igraju centralnu ulogu u kreiranju uvjeta za društveni razvoj, a mediji i izabrane vlasti imaju zadatak u ostvarivanju uvjeta u kojima će javnost biti pošteđena manipulacije i gdje će se slijediti etički standardi.



Predsjednik Udruženja BH novinari Marko Divković ponovio je da se stepen naplate RTV takse drastično smanjuje i izrazio je nadu da se svi slažu da je postojanje RTV sistema neophodno, iako je svaki prijedlog plasiran u javnosti izazivao reakcije da to neće biti podržano.



Nada se da ono što bude dogovoreno na današnjoj konferenciji neće doživjeti istu sudbinu, te je pozvao okupljene da se danas pokaže kako je u BiH javni RTV sistem moguć i potreban.



Na konferenciji će se pokušati utvrditi i nositelji aktivnosti u dvije važne oblasti i to, pronalasku privremenog rješenja za sprečavanje finansijskog kolapsa te kreiranju seta aktivnosti koje mogu doprinijeti jačanju uloge javnih servisa u informiranju javnosti u BiH kroz transparentan, profesionalan i javnosti posvećen rad.



