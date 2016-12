T. C.

Bosna i Hercegovina ispunila je sve preduslove kada je u pitanju izgradnja mosta na Savi kod Gradiške potvrđeno je danas u Banjaluci na sastanku ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića sa ministrom komunikacija i transporta BiH Ismirom Juskom.

Kako je saopšteno iz ministarstva saobraćaja i veza RS ministri u najskorijem vremenu očekuju povratne informacija od hrvatskih vlasti, kako bi se započelo sa aktivnostima oko pripreme tenderske dokumentacije.



Na sastanku su razmatrana aktuelna pitanja i problemi iz oblasti transporta i komunikacija, među kojima su između ostalog veliki infrastrukturni projekti, propisi iz oblasti prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju, kao i problemi nelegalnog prevoza i nelojalne konkurencije.



"Kada je u pitanju izgradnja mosta preko Drine kod Bratunca, istaknuto je da projekat napreduje planiranom dinamikom, kao i da su riješena pitanja finansiranja zajedničkog graničnog prelaza", navodi se u saopštenju.



Trninić podsjetio je da od Nove godine može doći do onemogućavanja obavljanja djelatnosti prevoznicima koji imaju važeće entitetske licence, jer nije došlo do izmjene Pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača, te je apelovao da se do kraja decembra ovo pitanje riješi na način da prevoznici sa entitetskim licencama mogu obavljati djelatnost, tj. prelaziti granicu.



Dogovoreno je i da Ministarstvo komunikacija i transporta BiH organizuje sastanak sa Upravom za indirektno oporezivanje i Graničnom policijom BiH u vezi kontrole stranih prevoznika kada su u pitanju dozvole za međunarodni prevoz.





