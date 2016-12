T. C.

Ismir Jusko

Bosna i Hercegovina ispunila je sve preduslove kada je u pitanju izgradnja mosta na Savi kod Gradiške i uskoro se očekuje povratna informacija hrvatskih vlasti, kako bi se započelo sa aktivnostima u vezi pripreme tenderske dokumentacije, rečeno je danas na sastanku ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića sa ministrom komunikacija i transporta BiH Ismirom Juskom.

Kada je u pitanju izgradnja mosta preko Drine kod Bratunca, istaknuto je da projekt napreduje planiranom dinamikom, kao i da su riješena pitanja finansiranja zajedničkog graničnog prijelaza.



Na sastanku u Banjoj Luci Trninić je podsjetio da od 1. januara 2017. godine može doći do onemogućavanja obavljanja djelatnosti prijevoznicima koji imaju važeće entitetske licence, jer nije došlo do izmjene Pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača.



Apelovao je da se do kraja decembra ovo pitanje riješi na način da prijevoznici sa entitetskim licencama mogu obavljati djelatnost, tj. prelaziti granicu, saopćeno je iz Ministarstva saobraćaja i veza RS-a.



Također, dogovoreno je da Ministarstvo komunikacija i transporta BiH organizuje sastanak sa Upravom za indirektno oporezivanje i Graničnom policijom BiH u vezi kontrole stranih prijevoznika kada su u pitanju dozvole za međunarodni prijevoz.



Ministri Trninić i Jusko izrazili su zadovoljstvo zbog dosadašnje kvalitetne i uspješne saradnje i izrazili spremnost da ista bude nastavljena u tom pravcu.



Zaključili su da je, radi provođenja aktivnosti i realizacije projekata, neophodno uspostaviti što bolju koordinaciju između svih resornih ministarstava o svim pitanjima koja se tiču njihovih nadležnosti.







Biznis.ba / FENA