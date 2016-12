Goran Miraščić

Vlada Federacije BiH pokušava učiniti što je više moguće da se olakša poslovanje privrednika, s tim da bilo kakva fiskalna reforma ne smije ugroziti nivo prihoda za funkcioniranje vanbudžetkih fondova – izjavio je Goran Miraščić, savjetnik premijera Vlade FBiH.

Miraščić je učestvovao na panelu Međunarodnog ekonomskog foruma korporativno upravljanje 'Poslovati u BiH' koji se u organizaciji konsultantske kuće Revicon održava u Dubrovniku, javlja novinarka Fene.



Kada je riječ o provođenju Reformske agende i akcionih planova, Miraščić je kazao da se radi o mjerama srednjoročnog karaktera.



Neka od zakonskih rješenja na kojima radi Vlada su nacrt zakona o doprinosima i izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak. Što se tiče zakona o doprinosima, pojasnio je Miraščić, trenutna stopa opterećenja na bruto plaće u Federaciji BiH je 41,5 posto, a novi zakon će to definirati na 33 posto. Radi se o proširenju porezne osnove za naknade koje nisu oporezovane (topli obrok, prijevoz..), a proporcionalno će se smanjivati stopa doprinosa.



- Dakle, za one poslodavce čiji su radnici primali neto s manjim udjelom od 31 posto neoporezivih dijelova, oni će biti jeftiniji svom poslodavcu. Tamo gdje je poslodavac maksimalno koristio neoporezive dijelove, ti radnici će biti skuplji. Očekivati je da će neki poslodavci pokušati podijeliti taj poreski teret sa svojim uposlenikom i zato idemo u uvođenje progresivne stope oporezivanja dohotka gdje ćemo najvjerovatnije prema trenutnom stanju imati nultu stopu do 750 KM – dodao je Miraščić.



Po njegovim riječima, Vlada Federacije BiH radi na nizu zakonskih rješenja koja su usmjerna da stvore bolji okvir za poslovanje, a nakon višemjesečnog zastoja, trenutno su učestale sjednice Federalnog parlamanta.



- U Vladi Federacije BiH, a vjerujem i u Vladi RS-a i Vijeću ministara BiH i ostalim vladama, nismo sretni brzinom provođenja mjera iz Reformske agende. Međutim, kada se pogledaju ekonomski indikatori tu ima pozitivnih pomaka i među ostalim u Federaciji je zabilježen pad stope nazaposlenosti, a bilježi se rast prihoda u 11 mjeseci ove godine – naveo je Miraščić.



Biznis.ba / FENA