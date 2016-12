Mirko Šarović

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH istakao da nalaz inspekcije koji je došao u BiH prije nekoliko dana u suštini kaže da sistem za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju odgovara standardima Evropske unije, „što je najvažnije“.

Ministar Šarović je to rekao odgovarajući na pitanje delegata Dragutina Rodića o tome kakav je nalaz Generalne direkcije za zdravlje i bezbjednost hrane u vezi s kontroliranjem objekata za proizvodnju mlijeka, koje mljekare u RS-u i Federaciji BiH ispunjavaju uslove za izvoz mlijeka i koje količine mlijeka se iz BiH izvoze u zemlje EU, a koje uvoze iz EU u BiH?



- Znači, sistem je za ovih praktično godinu dana još unaprijeđen. S tim da je Generalna direkcija iz Dablna dala dvije preporuke u odnosu na ovaj izvještaj. Konstatovali su da je slabo izvještavanje centralnog nadležnog organa od ostalih entitetskih nadležnih organa, odnosno još nedovoljno funkcionisanje vertikalnog lanca zapovijedanja. Problem je i u sistemu označavanja i kontrole životinja, odnosno problem u Agenciji za identifikaciju životinja gdje je neophodno izvršiti nulti popis stočnog fonda u BiH - pojasnio je ministar Šarović.



On ističe da od mljekara u BiH koje imaju EU broj, u odnosu na prve četiri „već smo došli do 10 kompanija“.



- Ukupan izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u 2016. godini bit će oko 65 miliona KM, odnosno 57 hiljada tona, što je, rekao bih, značajan podatak. Ali većina ovog izvoza odnosi se na mlijeko, a manje na mliječne proizvode - kazao je ministar Šarović.



Kada je u pitanju EU, u 2015. godini taj izvoz je bio samo u novčanom iznosu oko milion KM, „doduše za ovaj kraći period“.



- Ove godine ćemo imati izvoz oko šest miliona KM i više od tri i po hiljade tona mlijeka i mliječnih proizvoda. Ono što je važno, pozitivno i drugačije nego što je bilo do sada - izvoz sira, jogurta, prerađevina iznosi 75 posto ukupnog iznosa, što znači da kada je u pitanju EU sve više dobijamo na kvalitetu, ne izvozimo samo mlijeko nego i mliječne prerađevine - naglasio je ministar Šarović.





Biznis.ba / FENA