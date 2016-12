Jelka Milićević

Donošenjem zakona o osiguranju, te putem izmjena i dopuna Zakona o investicijskim fondovima Federacija BiH ispunjava zahtjeve Moneyvala i FATF-e (Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca) u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Potvrdila je to Feni federalna ministrica finansija Jelka Milićević, navodeći da je to u skladu s Akcionim planom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma koje je donijelo Vijeće ministara BiH.



Novi zakon na cjelovit i sveobuhvatan način uređuje tržište osiguranja u Federaciji BiH, uz uključivanje odredaba Direktiva Evropske unije u domaći pravni sustav. Uređuje se osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje osnovanih u FBiH, kao i onih koja nisu osnovana u FBiH, a usluge pružaju putem podružnice.



- Istovremeno se na ovaj način, pravni poredak Federacije BiH usklađuje s direktivama Evropske unije, što će svakako biti jedan od budućih ciljeva iz okvira zakonodavne aktivnosti predviđene Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz evropskog partnerstva, na čije se ispunjenje obavezala BiH - kazala je Milićević.



Dodaje da je u potpunosti usvojena odredba pravne regulative EU o obvezi odvojenog obavljanja djelatnosti životnog i neživotnog osiguranja kako jedna djelatnost ne bi snosila obveze druge djelatnosti.



Ovaj zakon u vidu prijedloga razmatrao je na današnjoj sjednici Predstavnički dom Parlamenta FBiH, dok je u vidu nacrta podržao izmjene i dopune Zakona o investicijskim fondovima.



- Mjere FATF-a se, u suštini, odnose na potrebu dopune i izmjene važeće regulative u dijelu koji se odnosi na propisivanje strožijih uvjeta za vlasničke i upravljačke strukture društva za upravljanje investicijskim fondovima. Na ovaj način je osigurana zabrana stjecanja vlasništva i obavljanja upravljačkih funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i suradnicima - kazala je Milićević.



Također, radi harmoniziranja sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama FATF-a Vlada je utvrdila u vidu nacrta izmjene i dopune Zakona o vrijednosnim papirima, koje su u parlamentarnoj proceduri.



One osiguravaju zabranu stjecanja vlasništva ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i obavljanje funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i saradnicima.



- Izmjene i dopune navedena dva zakona daju jedno važno rješenje - isključivanje osoba za koje postoje pravne posljedice osude i osnovana sumnja da su učestvovale u pranju novca, financiranju terorizma ili korupciji - zaključila je u izjavi za Fenu Milićević.



Izmjene i dopune Zakona o investicijskim fondovima sutra će razmatrati Dom naroda, nakon čega će biti upućene u javnu raspravu, a poslanici Predstavničkog doma naredne sedmice izjasnit će se o predloženom zakonu o osiguranju, o kojem su na današnjem zasjedanju okončali raspravu.



FATF predstavlja najistaknutije međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma jer je zaduženo da prati sve pojave u vezi s pranjem novca (uključujući zakonodavstvo, finansijske i druge mjere koje se preduzimaju u tom cilju), a posebno nove i savremene načine pranja novca.



Biznis.ba / FENA