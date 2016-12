T. C.

Zlatan Vujanović

Mjere za smanjivanje "sive ekonomije" u oblasti unutrašnje trgovine poduzimaju se kroz izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, koje je u vidu nacrta na današnjoj sjednici usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH i predložio da se upute u javnu raspravu od 45 dana.

- Jedan od ciljeva navedenog zakona je stvaranje uslova za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanje prepreka u pregovorima BiH za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) - izjavio je Feni federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.



Tako je brisana odredba člana 13. Zakona kojom se, po ocjeni Evropske komisije, narušava dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i insistira na otklanjanju protekcionističkih mjera u oblasti trgovine.



Tim članom određeno je da u svim velikim trgovačkim centrima s više od 1.000 metara kvadratnih, u asortimanu roba mora biti najmanje 50 posto domaćih proizvoda.



- U skladu sa aktivnostima BiH za pristup u WTO, kao i za ispunjenje obaveza o olakšanju trgovine iz Glave IV- Slobodno kretanje roba, član 18. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i iz CEFTA ugovora izvršeno je brisanje predmetnog člana. Ne očekujemo negativne posljedice ove izmjene po domaće proizvođače, jer se poteškoće plasmana njihovih proizvoda u tim trgovačkim centrima ne ogledaju u mogućnosti plasiranja proizvoda nego se odnose na uslove koje im trgovci nameću za plasman i pozicioniranje proizvoda na police - pojasnio je Vujanović.



Paralelno s brisanjem ovog člana kaže da je izvršena i dopuna Zakona, kojom se inoviraju odredbe o nedopuštenom trgovanju.



Ukazao je da se izmjenama predlaže uvođenje nove kategorije trgovca pojedinca budući da u Federaciji ima oko 20 do 25 hiljada trgovaca koji se bave trgovinom na pijacama.



- Zato je prijedlog da se u sistem uvede nova kategorija trgovca koji isključivo ličnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice – potvrdio je Vujanović.



S obzirom na to da se na većini pijaca u FBiH značajan broj pojedinaca bavi trgovinom bez ikakve dozvole ili odobrenja, navodi da se tim osobama kroz izmjene Zakona želi omogućiti legalizacija rada uz ublažavanje uslova za registraciju te će uvjet biti da posjeduju završenu osnovnu školsku spremu.



Također, kaže da su nadležni inspekcijski organi utvrdili da ni cijene usluga organizatora pijace nisu transparentne i istaknute, a da se naplata iznajmljivanja prodajnog mjesta i opreme vrši gotovinski bez izdavanja fiskalnog računa.



- Iz tih razloga, izmjenama zakona se uređuje poslovanje pijaca, kao i nameće obaveza organizatorima pijaca da prodajna mjesta iznajmljuju samo registrovanim trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima i zanatlijama - rekao je u izjavi za Fenu federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.







Biznis.ba / FENA