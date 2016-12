T. C.

Khaldoun Sinno

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini Khaldoun Sinno istakao je da su finansiranjem iz EU IPA fondova otvorili poduzetničke i informativne centre za mala i srednja preduzeća te info-punktove, ali što je najbitnije, više od 500 novih radnih mjesta.

To je kazao danas medijima uoči projekcije filma "Najbolje prakse i priče o uspjehu u lokalnom ekonomskom razvoju" održane danas u Sarajevu. Film predstavlja 11 projekata finansiranih iz EU Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), koji za cilj imaju poboljšanje lokalnog poslovnog okruženja, generiranje rasta, investicija i zapošljavanja.



Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH također je naglasio da proširenje EU pretpostavlja bolji život za sve u BiH, kao i bolje ekonomske mogućnosti za njene građane.



Kako je rekao, današnjom projekcijom filma žele prikazati konkretne i dobre rezultate koje su postigli finansiranjem iz IPA fondova.



- Radi se o podršci sektoru malih i srednjih preduzeća, što je na nivou EU ključna okosnica za sve ekonomske aktivnosti, a to bi trebala postati i u BiH - kazao je Sinno, istakavši da EU integracije znače, između ostalog, i otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje boljih životnih uvjeta za sve.



Direktor Agencije za razvoj Općine Tešanj Ismar Alagić pojasnio je da su u ovaj projekt uključili 33 poslovna subjekta s prostora triju lokalnih zajednica - Tešanj, Teslić i Žepče.



Ovi poslovni subjekti, dodao je, spadaju u četiri najznačajnija industrijska sektora u BiH, sektor prerade metala s proizvodnjom automobilskih dijelova, sektor prerade drveta i proizvodnje namještaja, sektor prerade tekstila i proizvodnje obuće te sektor prerade hrane i proizvodnje napitaka.



Alagić je istakao da su, nakon druge godine projekta, kompanije postigle respektabilne rezultate koji se ogledaju u činjenici da su ostvarile povećanje izvoza u visini od 17, 3 posto, povećanje prometa od 85,5 posto te kreiranje 461 novog radnog mjesta.



- Kroz ovaj projekt pružili smo čitav set različitih usluga kompanijama uključenim u projekt, a jedan od vidova tih usluga je podrška uvođenju nekog od međunarodnih standarda kvaliteta, proizvoda, procesa i sistema koji će omogućiti domaćim firmama da svoje proizvode plasiraju na ostala tržišta, prvenstveno u EU - pojasnio je.



Osim toga, dodao je, u okviru projekta izradili su prototipove određenih proizvoda i pomogli da bosanskohercegovačke kompanije ispune uvjete najzahtjevnijih proizvođača u oblasti automobilske industrije.



EU trenutno implementira 11 grant projekata s lokalnim partnerima širom BiH, u iznosu od 5,2 miliona eura finansiranih iz IPA 2011 programa. Cilj ovih projekata je poboljšati poslovno okruženje na lokalnom nivou za privredni rast i otvaranje novih radnih mjesta, uz pomoć novoizgrađene ili obnovljene poslovne infrastrukture i usluga za postojeća i nova mala i srednja preduzeća u sektorima prehrambene, drvoprerađivačke, metalske indstrije i turizma.



Najvažniji rezultati grant projekata čine osam novouspostavljenih poslovnih centara (Bihać, Goražde, Ljubuški, Laktaši, Modriča, Orašje, Sarajevo i Tuzla) te tri "one stop-shop" kancelarije u Tešnju, Tesliću i Žepču. Uz pomoć sredstava EU podržano je ukupno oko 400 poduzetnika, od čega je 40 novoosnovanih firmi.





Biznis.ba / FENA