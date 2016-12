Kemal Duraković

Delegati Doma naroda Federalnog parlamenta usvojili su Nacrt zakona o konverziji kredita u švicarskim francima u domaću valutu, kojim se predviđa konverzija po kursu koji je važio u trenutku zaduženja, uz kamatnu stopu od pet posto.

Predsjednik Udruženja "Švicarac" Kemal Duraković kazao je za "Avaz" da je ovakva odluka oduševila sve korisnike kredita u švicarskim francima te da "sve polako dolazi na svoje".



- Sada očekujemo da se ovaj nacrt nađe u formi zvaničnog prijedloga zakona o konverziji kredita u švicarskim francima u KM pred federalnim parlamentarcima i da napokon ugleda svjetlo dana - istakao je Duraković.



Dodao je da bi, kada bi se to desilo, ovaj zakon izjednačio korisnike kredita u "švicarcima" sa svim korisnicima zajmova vezanih uz KM ili euro.



Stupanjem ovog zakona na snagu korisnici kredita vezanih uz švicarski franak sklapali bi nove anekse ugovora s bankom te bi im bilo uračunato do sada uplaćeno ili neuplaćeno.



Ovo zakonsko rješenje nije prihvatila Vlada FBiH, jer smatra da bi moglo dovesti do pravne nestabilnosti i federalni budžet izložiti riziku. Dom naroda Parlamenta FBiH ipak je, poput Predstavničkog doma, koji je usvojio nacrt 19. aprila, zaključio da nacrt može poslužiti za izradu prijedloga zakona.



Biznis.ba / Avaz