Mirko Šarović

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović danas je u Sarajevu izjavio novinarima "da 'plavi dizel' ostaje na jednoj vrsti čekanja".

- Možda čeka pitanje akciza na alkohol i alkoholna pića. Možda, vidjet ćemo - rekao je Šarović.



Po njegovim riječima, MMF ne preporučuje vlastima BiH ovu mjeru, „ ali nije u tom smislu postavio ni bilo kakav uslov kroz Pismo namjere i to se može potpuno jasno vidjeti“.



- Prethodno pitanje je zakon o akcizama. Ušli smo u jednu vrlo, vrlo tešku situaciju oko uopšte aranžmana s MMF-om - ocijenio je ministar Šarović.



Kaže da i dalje stoji na stanovištu da je „plavi dizel“ potreban poljoprivrednicima u BiH, dodajući da je to zaključak i Parlamentarne skupštine, odnosno Predstavničkog doma parlamenta BiH, Doma naroda.



Navodi da je to zaključak ministarske konferencije, ministra Šemsudina Dedića, ministra Steve Mirjanića i njega iz aprila ove godine.



- Od toga ne odustajem, to je moj stav. Da li ću ja i oni drugi koji se zalažu za ovu mjeru u tome uspjeti, to ponajviše zavisi od predstavnika Vlade RS-a u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje i stava Vlade RS-a, koja smatra da ima sasvim dovoljno novca za poljoprivrednike, da im dodatni novac ne treba, da imaju svoj „plavi dizel“ i da ne osjećaju potrebu za podršku poljoprivrednicima i s ovom mjerom koja je predložena od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i koju preporučuje parament BiH- rekao je Šarović.





Biznis.ba / FENA