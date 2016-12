Mirko Šarović

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović istaknuo je danas da je dostavljanje Upitnika Evropske komisije Bosni i Hercegovini važan trenutak i prevashodno velika obaveza za BiH.

Ističe da to nije upitnik u smislu odgovora „da“ ili „ne“.



- To je toliko velika obaveza i mnogi u zemlji nisu svjesni da imamo tako malo vremena od nekoliko mjeseci i tako malo resursa i logistike za davanje kvalitetnih odgovora koji podrazumijevaju u značajnom broju pitanja i koordinaciju s drugim nivoima vlasti - entitetima, kantonima - izjavio je ministar Šarović medijima.



Po njegovim riječima, to je vrlo, vrlo složen proces.



- Ukoliko apsolviramo ovo pitanje polovinom ili u drugoj polovini 2017. imamo šansu da dobijemo pozitivno mišljenje na osnovu koga dobijamo kandidatski status. Mislim da je potrebna puna mobilizacija i razvijanje svijesti o značaju ovog trenutka ali i rekao bih, upitnoj spremnosti BiH da iskoristi ovo vrlo kratko vrijeme - kazao je Šarović.



Istaknuo je da zbog toga sve institucije treba da apsolutnu budu mobilne, da iskoriste sve svoje resurse.



Napomenuo je da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ima ogromnu obavezu, jer gotovo polovina pitanja bit će iz nadležnosti tog ministarstva.



Ministar Šarović kaže da je, sa svojim resursima koje ima, Ministarstvo spremno.



- Da li će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Ukoliko bude potreban novi angažman o tome ćemo obavijestiti Vijeće ministara BiH. Vrlo je važno da ovo ministarstvo ima kvalitetnu koordinaciju s Federacijom BiH i RS-om, jer je to preduslov za davanje kvalitetnih odgovora - rekao je ministar Šarović.



Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn sutra će u Sarajevu predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću predati Upitnik Evropske komisije.



Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo je analitički instrument politike proširenja EU koji Evropska komisija koristi da bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju s EU, o čemu odlučuju Vijeće EU i Evropsko vijeće.





