T. C.

Hoyt Brian Yee

Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Johna Kerryja, Hoyt Brian Yee, nakon dvodnevnog boravka u BiH gdje je razgovarao s bh. političarima te učestvovao na sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC), istakao je da je korupcija problem broj jedan u Bosni i Hercegovini, kazao je u intervjuu za "Dnevni avaz".

- Ima je u pravosuđu, institucijama vlasti, zakonodavnim institucijama, privredi. Nije to nešto što se može riješiti preko noći. Za takvo nešto potrebno je osigurati dobro upravljanje. Ovoj državi trebaju lideri koji su posvećeni borbi protiv korupcije, ali prije svega jake institucije koje su u stanju da se odupru korupciji ili da je suzbijaju - izjavio je Hoyt Brian Yee.



Komentirajući pitanje izbornog sistema u BiH, on smatra da je najozbiljniji problem u tome što taj sistem dopušta da se godinama ponavljaju iste prepreke koje koče zemlju time što uvijek iznova bivaju izabrani oni političari koji nisu posvećeni reformama i promjenama te kojima odgovara status quo.



- Treba nam sistem da ljudi koji su izabrani nisu odgovorni samo političkim strankama već i građanima. Građani moraju imati utjecaj na te zvaničnike - istaknuo je.



Kao najočitiji primjer navodi neriješeno pitanje izbora u Mostaru, podsjetivši da taj grad nije imao izbore od 2008. godine. To je ocijenio najproblematičnijim pitanjem demokratije u BiH.



Govoreći o korupciji u pravosuđu, mišljenja je da BiH treba pravosudni sistem koji funkcionira tako što će građani koji imaju problem moći otići u sud i u razumnom vremenu dobiti fer odluku.



- Ali moja impresija iz razgovora s građanima je da oni nemaju takva očekivanja. U konačnici, mnoge kompanije, a u svakom slučaju američke, imaju određenu zabrinutost u vezi sa svim ovim - kazao je.





Biznis.ba / FENA