Foto: Anadolija

Potpredsjednica Vlade Srbije i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović boravila je danas u posjeti opštini Srebrenica gdje se sastala sa načelnikom Srebrenice Mladenom Grujičićem. Zajedno su obišli lokaciju na kojoj će biti izgrađen vrtić, a zatim i glavnu gradsku ulicu koja će biti rekonstruisana donacijama Vlade Srbije.

Potom su Mihajlović i Grujičić održali sastanak u Domu kulture u Srebrenici, a glavna tema razgovora bila je saradnja na realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata u toj opštini.



"Iskoristio bih priliku da se zahvalim premijeru Vučiću (Aleksandar) na podršci, a i potpredsjednici koja je direktno došla na teren. Građani Srebrenice mogu da računaju na podršku Srbije. Na nama je da izađemo sa prijedlozima Vladi Srbije, a oni se neće oglušiti na to. Mi ćemo uraditi, Opština Srebrenica, sve ono što je na nama da doprinesemo bržoj realizaciji projekata koji su u planu", rekao je Grujičić.



Zorana Mihajlović, potpredsjednica Vlade Srbije, je rekla da je sa načelnikom Grujičićem razgovarala o realizaciji najavljenih infrastrukturnih projekata.



"Vlada Srbije je izdvojila pet miliona eura koje ulažemo u Srebrenici, od čega su tri milona namjenjena za infrastrukturne projekte. Danas sam ja ovdje da vidimo gde će se graditi obdanište. Krajem marta ili početkom aprila izvođač će ući na gradilište i početi gradnju obdaništa. Srbija je uz Srebrenicu. Stabilnost koja treba da postoji u Srebrenici, Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini temelj je stabilnosti cijele regije. Pokazali smo da možemo da rušimo, ali moramo i da gradimo zajedničkim snagama i ostavimo budućim generacijama koje dolaze. I saobraćajnicu i vrtić ćemo izgraditi u toku naredne godine. Naš naredni sastanak će biti krajem mjeseca u Beogradu", rekla je Mihajlović.



Potpredsjednica Vlade Srbije se osvrnula i na činjenicu da najavljeni projekti kasne sa realizacijom.



"Nakon izbora načelnik nije odmah preuzeo svoju dužnost. U takvoj situaciji ne možete da radite sa opštinom koja nije kompletna. U tom nekom periodu nije bilo moguće obavljati poslove. Nadam se da više neće biti problema. Mi smo napravili tačne dinamike kad šta mora da se uradi. Tačnu cijenu obdaništa ćemo znati najkasnije do 15. januara", rekla Mihajlović.



Dodala je da su razgovarali i o naknadi za potopljeno zemljište u Podrinju tokom gradnje hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta. Tada je u četiri opštine koje danas pripadaju bh. entitetu Republika Srpska potopljeno blizu 1.100 hektara zemljišta. Posljednju naknadu tri opštine su dobile 1991. godine, uoči početka rata u BiH.



"U užem timu naredne sedmice ćemo imati sastanak sa direktorom Elektroprivrede Srbije da vidimo na koji način da vratimo dug koji nije mali. Da li će to biti u novcu ili kroz određene projekte. To je bila prva tema o kojoj sam pričala sa načelnikom Srebrenice", rekla je Mihajlović.





Biznis.ba / AA