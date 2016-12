T. C.

Milorad Dodik

Kesa se dodatno odriješila i za predsjednika RS-a Milorada Dodika koji će dobiti 500 hiljada maraka više. Nova dva miliona izdvojeno je i za subvenicje rada javnih medija, a na drugim stavkama uglavnom je bilo rezova.

Naredne godine za otplatu dugova Republici Srpskoj će trebati 742 miliona i to je jedna od najvećih stavki budžeta za 2017. To je daleko više nego ove godine, jer su u porastu rate za otplatu ino duga, koji će pojesti najveći dio novih prihoda od PDV-a.



To u praksi znači još manje novca za lokalne zajednice i javno preduzeće Putevi Republike Srpske koji svake godine nose dio tereta zaduživanja Vlade RS-a. Kako Vlada RS-a kredite uglavnom vraća iz novih zaduženja, ove godine trebaće joj više nego lani a ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija otkriva da računa na pomoć MMF-a iako ima i rezervnu opciju.



“Mi u našim sredstvima za finansiranje smo planirali sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda. Planirali smo i u 2016. dvije tranše, dobili smo jednu. Bićemo sretni ukoliko bude više tranši ali i ukoliko bude manje mi ćemo finansiranje obezbjeđivati iz drugih izvora i mislim da ni jedna priča ne može ugroziti budžet Republike Srpske”, rekao je ministar finansija u Vladi RS Zoran Tegeltija.



Ove godine igralo se po pravilima MMF-a, pa su smanjeni troškovi na plate, a povećana sredstva za javne investicije. Kesa se dodatno odriješila i za predsjednika RS-a Milorada Dodika koji će dobiti 500 hiljada maraka više. Nova dva miliona izdvojeno je i za subvenicje rada javnih medija, a na drugim stavkama uglavnom je bilo rezova.



Ministar finansija nije štedio ni svoje ministarstvo, a manje para naredne godine dobiće i Glavna služba za reviziju RS-a. Štednja nije zaobišla ni neka udruženja od javnog interesa, pa će manje novca dobiti Merhamet, Karitas i Kolo srpskih sestara. Boračka udruženja uglavnom su dobila isto za svoj rad.



Tako je i sa javnim preduzećima koja proizvode gubitke. Željeznice i Aerodromi u 2017. će dobiti isti iznos, iako se za njih u smislu isplata, ni 2016. skoro ne nazire kraj. Od ostalih javnih preduzeća Vlada RS-a očekuje da bolje posluju i u budžet uplate 13 miliona više nego ove godine.





Biznis.ba / SB