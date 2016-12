Fuad Kasumović

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović na gradonačelničkoj funkciji je već skoro mjesec dana, a već je njegovom inicijativom podijeljeno nekoliko desetina otkaza u javnim preduzećima.

U svojoj predizbornoj kampanji Kasumović je jasno izjavio kako će očistiti javna preduzeća i raskinuti pojedine ugovore kako bi priliku dobili mladi i sposobni ljudi koji se nalaze na biroima za zapošljavanje. Kako Klix.ba saznaje do sada je raskinuto nekoliko desetina ugovora, a Kasumović je to i potvrdio pojasnivši da je u proteklom periodu Gradska uprava Zenice u javna preduzeća zaposlila i što treba i što ne treba.



"Istina je da je bivša vlast zapošljavala što treba i što ne treba i ja sam izdao naredbu da svi koji ispunjavaju uvjete za penzionisanje budu penzionisani, a svi ugovori koji nisu legitimni da budu raskinuti. To je stranačka vojska i mene to ne interesuje. Mene zanimaju najkvalitetniji mladi ljudi kojih ima na birou i nema prostora za stranačke ili familijarne pogodnosti", izjavio je Kasumović za Klix.ba.



S ciljem smanjenja troškova Kasumović je od ponedjeljka naredio i ukidanje besplatnih kafa u Gradskoj upravi u Zenici. Naime, svaki službenik je dnevno mogao popiti dvije besplatne kafe što iznosi oko 2 KM, a za godinu dana taj cifra prelazi 500 KM. U administraciji grada Zenice zaposleno je oko 300 službenika što je ušteda oko 150.000 KM godišnje. U proteklih 15 godina ovo je bila praksa gradskih službenika koji su prema toj računici potrošili preko 2 miliona KM na kafe.



Prije ulaska u Gradsku upravu Kasumović je zabranio i korištenje gradskog kombija koji je, kako je za Klix.ba rečeno, zloupotrebljen za putovanja po Evropi, a čije je gorivo finansirala Gradska uprava.



Također, zabilježena je i zloupotreba voznog parka te je u cilju smanjenja troškova njihovo korištenje sada dozvoljeno samo u slučaju nužde. Blokirane su i javne nabavke, posebno za JP "Vodovod i kanalizacija", a Kasumović je zatražio i ostavku predsjednika Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija Zenica Saudina Burića iz moralnih razloga, kao i raspuštanje Nadzornog odbora, a prvenstveno zbog isplate stimulacije direktoru Ekremu Kahrimanu u iznosu koji je "poslovna tajna".



Cilj Kasumovića je da konsoliduje budžet, a za naredni period najavljene su nove investicije i zapošljavanja.





Biznis.ba / Klix.ba