Bihać

Nakon što je Dennis Gratz, zastupnik Naše stranke u Federalnom parlamentu, prije nekoliko mjeseci podnio inicijativu Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH s ciljem izvršenja specijalne revizije budžeta Grada Bihaća, revizija je najavljena za ponedjeljak 5. decembar.

Samo nekoliko dana nakon hapšenja Emdžada Galijaševića, zastupnik Naše stranke u Federalnom parlamentu Dennis Gratz podnio je inicijativu da se izvrši revizija budžeta Grada Bihaća. Kako je tada pojasnio, Grad Bihać je jedna od najzaduženijih lokalnih zajednica u Federaciji, sa tendencijom rasta zaduženosti i rasta dospjelih, a neizmirenih obaveza, a sve dosadašnje revizije budžeta Općine Bihać imale su negativan izvještaj Federalnog ureda za reviziju.



Novi gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, nema ništa protiv revizije. Štaviše, smatra da je ona potrebna kako bi se uvidjela stvarna slika financijskog stanja u gradskom budžetu.



"Na jučerašnji dan, obaveze Grada Bihaća su oko 41 milion maraka, a postoje i dodatne opasnosti i rizici kada su u pitanju tužbe, odnosno procesi koji se vode protiv Grada Bihaća i tu je za očekivati još neugodnih iznenađenja. Stoga, mislim da će ta revizija pomoći da se stekne realnija slika i da dobijemo uvid u pravo stanje", kazao je Fazlić.



Bez obzira na teško stanje, gradonačelnik Bihaća ističe da se izlaz mora pronaći.



"Izlaz postoji. Prvo što moramo raditi i što već radimo jeste smanjiti troškove. Mi štedimo, umanjujemo troškove i izdatke. I moram kazati da svi oni koji su u ranijem periodu imali prava u smislu dobijanja određenih sredstava iz budžeta, to nažalost više nećemo biti u stanju da uradimo i da im pomognemo i toga svi moramo biti svjesni", poručio je Fazlić.



On napominje da rezanje troškova neće biti dovoljno, pa će se pristupiti i dodatnim rješenjima.



"Pokrenut ćemo i proces povećanja prihoda budžeta. Tu ne mislim na porezne, već na neporezne prihode. U tom prostoru postoje rezerve i mi ćemo se znati organizovati da te prihode povećamo", najavio je Fazlić.



Podsjećamo, Gratz je u svojoj inicijativi kazao da je u gradskom budžetu Bihaća vidljiv konstantan deficit i to od 2011. godine, ocjenjujući pritom da je indikativno izbjegavanje zakonske obaveze da se osiguraju sredstva za pokriće deficita u narednim godinama.



Biznis.ba / Klix.ba