T. C.

Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević obrazložila je delegatima Dom naroda Parlamenta Federacije BiH izmjene i dopune ovogodišnjeg federalnog budžeta, navodeći da predložni rebalans iznosi 2.517.180.917 KM i da će biti smanjen za 81,6 miliona KM u odnosu na postojeći.

To je, kako kaže, potrebno izvršiti jer je evidentno da do kraja 2016. neće biti doznačena sredstva druge tranše Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 210 miliona KM, kao i od projekta DPL (kredit za razvojnu politiku) Svjetske banke.



Tako su zamijenjena alternativnim izvorima finansiranja, odnosno primicima od domaćeg pozajmljivanja.



- Prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća su povećani za oko 10,4 miliona KM, dok su prihodi od neizravnih poreza ostali nepromijenjeni. Neporezni prihodi u ukupnom iznosu su povećani za 27,2 miliona KM i najznačajniji su prihodi od povrata krajnjih korisnika, koji su u konačnici povećani za 35,4 miliona KM - kazala je Milićević.



Na ovoj poziciji planirana su sredstva od 50 miliona KM, a planiraju se povući s računa Revolving fonda kreiranog u okviru projekta „Poboljšanje pristupa malim i srednjim preduzećima finansijskim sredstvima“, koji je finansiran kreditnim sredstvima Svjetske banke.



Izvršeno je povećanje emisije obveznica za 100 miliona KM i emisije trezorskih zapisa za 50 miliona KM. Naime, Vlada je odustala od dvije emisije od po 30 miliona KM, zbog čega je u konačnici na ovoj poziciji došlo do reduciranja planiranog iznosa za 10 miliona KM.



Rashodi budžeta su smanjeni za 16,3 miliona KM. Troškovi za plaće, naknade i doprinose smanjeni su za 10,3 miliona KM kao rezultat moratorija na zapošljavanje, koji Vlada provodi od 2015. godine.



Najznačajnije povećanje odnosi se na ugovorene usluge, zatezne kamate, sudska rješenja i troškove spora da bi se mogla izmiriti i glavnica na sudske presude s razdjela Federalnog ministarstva finansija, a koje se odnose na radne sporove.



- Svjesna problema u kojima su se našle općine pogođene poplavama u 2014., Vlada planira preuzeti obveze Fonda za pomoć područjima stradalim od prirodnih i drugih nesreća prema tim općinama. Shodno tome, na razdjelu Federalnog ministarstva prostornog uređenja planirana su sredstva od četiri miliona KM, koja će biti usmjerena za te namjene - kazala je Milićević.



Imajući u vidu da Federalno ministarstvo okoliša i turizma nije realiziralo u 2015. godini prioritetne projekte planirana su dodatna sredstva u iznosu od milion KM.



S druge strane, brisana su sredstva u iznosu od 2.000.000 KM za finansiranje projekta Lokalnog razvoja fondacije ODRAZ.



- Na kapitalnim transferima privatnim poduzećima i poduzetnicima brisan je transfer na razdjelu Federalnog ministarstva finansija - japanski grant u iznosu od 3.000.000 KM - kaže Milićević delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH.



Delegati u nastavku sjednice očekuju da federalna ministrica finansija obrazloži uzroke zbog kojih ne može biti isplaćena druga tranša MMF-a.





Biznis.ba / FENA