Gradska uprava grada Sarajeva je na prijedlog gradonačelnika Ive Komšića osnovala Javno komunalno preduzeće (JKP) Sarajevo koje će u narednom periodu biti zaduženo za upravljanje Trebevićkom žičarom i Vijećnicom. S druge strane, vijećnici koje sjede u Gradskom vijeću Sarajeva smatraju da je odluka o osnivanju preduzeća preuranjena.

U julu ove godine Gradsko vijeće Sarajeva je sa 17 glasova za donijelo odluku o osnivaju JKP preduzeća Sarajevo, a nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Alija Hodžić za Klix.ba kaže kako je još uvijek rano za odluke o osnivanju preduzeća.



"Najviše sporno je što je preduzeće registrirano za preradu i topljenje željeza, preradu i izradu drveta te proizvodnju stakla, iako su njegove namjene održavanje Vijećnice i Trebevićke žičare koja još uvijek nije napravljena. JKP Sarajevo bi trebalo štititi imovinu Grada Sarajeva koje nema, jer još uvijek nismo dobili Vijećnicu na upravljanje zbog nekompletne dokumentacije. Gradonačelnik Komšić je Vijećnicu u inat svima otvorio 9. maja, što je za pohvalu. Preduzeće nam trenutno ne treba, također i JP Olimpijski bazen Otoka je u vlasništvu Grada Sarajeva i nisam siguran je li i ono 100 posto naše, ali nam je ovo definitivno nepotrebno", rekao je Hodžić.



On također kao spornu navodi činjenicu da je preduzeće registrirano da se bavi stvarima koje se ne tiču Trebevićke žičare.



"Odmah su se mogle primijetiti manipulacije i malverzacije. Nije problem da to preduzeće bude formirano, ali kada bude vrijeme. Tu će biti zaposleni svi ljudi koji trenutno rade u Vijećnici (osiguranje, spremačice i ostalo osoblje), ali će biti primljeno još ljudi koji su stranački podobni", pojašnjava Hodžić i dodaje da bi se gradonačelnik Komšić trebao posavjetovati s Pravobranilaštvom Grada Sarajeva, a ne samo potpisivati ugovore koji su apsolutno ništavni.



Hodžić nam je rekao da je i predsjedavajući Gradskog vijeća Suljo Agić reagirao na ovu odluku vijeća te da i on smatra da preduzeću još uvijek nije mjesto za osnivanje.



S druge strane, zamjenik gradonačelnika Komšića Abdulah Skaka ističe kako u osnivanju preduzeća, kao i njegovoj namjeni, odnosno upravljanju Trebevićkom žičarom koja je u fazi izgradnje, nema ništa sporno.



"Sve je obavljeno prema zakonu, a ugovori koje je gradonačelnik Komšić potpisao su apsolutno validni. Od Gradskog vijeća smo tražili da ispita ukoliko ima nepravilnosti u ugovorima. JKP Sarajevo nam je potrebno da bi žičara profunkcionirala te se nadamo da ćemo iz ove ideje izvući maksimalnu dobit.



Grad Sarajevo nije u sistemu PDV-a, a osnivanjem preduzeća stvara se pretpostavka i mogućnost da ćemo nakon što bude fakturiran iznos žičare imati mogućnost povratka sredstava iznosa PDV-a", izjavio je Skaka.



Vijećnici su nam kazali da se jedno od imena za direktora preduzeća spominje Igor Kamočaji, bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Kamočaji je za Klix.ba demantirao ove navode te izjavio kako nikada nije bilo riječi o njegovom imenovanju za direktora JKP Sarajevo.



"Niko me nije kontaktirao niti išta znam o tome. Vjerovatno bi se prvo trebala formirati Skupština preduzeća koja bi onda predložila određena imena za direktore. Ja definitivno nisam zainteresiran", kazao je Kamočaji.



Pokušali smo kontaktirati i gradonačelnika Komšića u vezi s osnivanjem JKP Sarajevo, ali on nije nije odgovarao na naše pozive. Iz Gradske uprave Grada Sarajevu ranije su za Klix.ba kazali da bi JKP Sarajevo, kao preduzeće koje bi upravljalo žičarom, u skladu sa zakonom imalo pravo na jedan od modaliteta povrata PDV-a, koji prema procjeni Gradske uprave iznosi blizu dva miliona KM. Ono bi osim upravljanja, zaštite i održavanja objekata Grada Sarajeva, bilo zaduženo i za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa za Grad.



"U članu 1. i 2. ove odluke jasno je navedeno da se preduzeće formira radi ostvarivanja zaštite i održavanja objekata Grada Sarajeva, a zamišljeno je da Vijećnica i Trebevićka žičara postignu samoodrživost. Također, jedan od uslova donatora za žičaru Edmunda Offermana bio je da se osnuje preduzeće, čiji bi osnivač bio Grad Sarajevo", naveli su iz Gradske uprave.



