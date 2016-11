Fadil Novalić

Inovacije moraju biti temeljna politika ponašanja preduzeća jer bez njih poslovne organizacije ne mogu opstati na tržištu i osvariti rast - izjavio je danas premijer Federacije BiH Fadil Novalić koji je bio gost na sjednici Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Na sjednici su predstavnici akademske zajednice, privrede i vlade diskutirali o inovativnosti bh. kompanija.



Novalić je dodao da inovacije moraju biti sistemski projektovane sa zahtijevanim ishodom te da trebaju biti vezane za svakog pojedinca u preduzeću, a ne samo za one koji su posebno nadareni.



- Inovativnost je zapravo sistemska osobina koja se projektuje i prate se njeni rezultati u oblasti korporativnog upravljanja - naveo je Novalić tokom predavanja.



Federalni premijer je naglasio da su inovacije trajni proces ilustrujući to na primjeru jedne poslovne organizacije i analize svih parametara u njenom djelovanju.



-Inovativnost vodi u kompetentnost, a kompetentnost u konkurentnost, što znači da je konkurentnost direktno produkt inovativnosti - naveo je Novalić.



Predsjednik Poslovnog savjeta Branimir Muidža kazao je novinarima da je osnovna funkcija tog savjeta da predstavlja spoj poslovne zajednice, realnog i javnog sektora s fakultetima, odnosno onima koji proizvode znanje koje je potrebno kompanijama.



- U 21. vijeku ono na čemu kompanije zaista trebaju graditi svoju poslovnu viziju i budućnost jesu inovacije - istakao je Muidža.



Dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Kemal Kozarić je naveo da je veza realnog sektora i akademske zajednice neodvojiva te da na ovaj način pokušavaju da otvaraju aktuelne teme koje su interesantne za biznis i za akademsku zajednicu.



- Danas ćemo imati prezentacije kako inovacije su zastupljene u BiH i kako se finansiraju. Nažalost, mi smo zadnji u regionu kada je to u pitanju, i inače kada je ulaganje u nauku u pitanju, broj studenata prema broju stanovnika, broj doktora nauka prema broju stanovnika... Međutim, bez domaće i strane pameti nema nam ići naprijed – kazao je Kozarić novinarima.



Sjednici je prisustvovao i rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj koji je također naveo da je poslovni savjet primjer komunikacije Univerziteta s realnim sektorom.



- Ovaj primjer pokazuje da Univerzitet u Sarajevu, putem Ekonomskog fakulteta održava aktivan kontakt s privrednicima. Na putu razvoja BiH i njenom pridruživanju Evropskoj uniji potrebno je ostvariti mnogo bližu saradnju realnog sektora i akademske zajednice, na obostrano zadovoljstvo - naveo je Škrijelj.



Univerzitet, po njegovim riječima, putem ovakvih poslovnih sastanaka dobija impute u modifikaciji svojih nastavnih planova i programa i pripremanje svojih studenata za realni sektor, stvara uvjete za praksu tih studenata na kojoj se danas insistira.



Na drugoj strani predstavnici realnog sektora mogu od uglednih profesora dobiti ozbiljne upute ka razvoju u onim privrednim djelatnostima čiji predstavnici su članovi savjeta.



Akademik Muris Čičić je na sjednici prezentirao rezultate u vezi s inovativnosti bh. kompanija koja je provedena u okviru projekta „Platforma za transakademsku saradnju u oblasti inovacija“ (PACINNO).



Poslovni savjet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je stručno-konsultativno tijelo sastavljeno od 40 eminentnih poslovnih ljudi koji se nalaze na čelu najvećih domaćih i stranih kompanija u Bosni i Hercegovini. Poslovni savjet djeluje od 2005. godine.



Biznis.ba / FENA