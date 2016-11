T. C.

Dennis Gratz

Na izjavu direktora Finansijsko-informatičke agencije (FIA) da je kćerku federalnog premijera zaposlio bez konkursa, ali prema zakonu, reagovao je zastupnik Naše stranke u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz.

"Koliko je kćerki među 500 hiljada nezaposlenih u ovoj državi? Koliko je kćerki, majki, sestara koje svako malo predaju papire na konkurs za mjesto nastavnice u školi ili medicinske sestre, uzaludno, jer su ta radna mjesta rezervisana za kadrove vladajućih stranaka? Skoro da nema porodice u ovoj državi u kojoj niko nije nezaposlen. A ide zima, valja za brašno, ulje, valja za grijanje, struju, zimsku odjeću i obuću... Kako reći djetetu da nema para kad traži 10-15 maraka da sa školskim drugovima slavi Novu godinu", napisao je Gratz.



Dodao je da je predsjednik vladajuće SDA jednom prilikom cinično kazao da se ti ljudi, njegovi sunarodnjaci, jednostavno "nisu snašli", da im niko nije kriv što nemaju. Kako kaže, taj njegov stav se u ekonomiji zove neoliberalizam.



"Neoliberali svaljuju odgovornost na pojedinca, pretpostavljajući da je ovo društvo jednakih šansi. Suludo je biti neoliberal u ovom društvu i tvrditi da je ovo društvo jednakih šansi. To da ovo nije društvo jednakih šansi je i sam taj predsjednik SDA priznao nekidan kada je kazao za jednog svog stranačkog kolegu, parafraziram, da je došao u Sarajevo bez ičega i da mu je SDA dala sve", naveo je Gratz.



On je istakao da to znači da se mogu snaći samo oni koji su (visoko) u SDA, da oni u startu imaju veće šanse, za razliku od apsolutne većine naroda. Drugačije kazano, svi smo jednaki pred zakonom i na tržištu, samo su SDA-ovci "jednakiji" od svih.



"Vodeći se tom logikom, direktor spomenute agencije reče jutros da je osim premijerove i kćerka Amora Mašovića iz SDA također zaposlena u toj agenciji. 'Zar nije sa moralnog aspekta Amor Mašović zaslužio da njegovo dijete radi', reče direktor. Tu nema riječi ni o kakvom moralu. Mnogo je ljudi kojima još nisu ni nađene kosti, a njihove kćerke nisu zaposlene i vrhunac je cinizma prema većini žrtava rata reći da prioritet ima dijete SDA-ovog kadra", naveo je Gratz.



Dodao je da je isto sa premijerom Federacije koji priča da omladina ne smije sanjati posao u državnom sektoru, da je taj mentalitet loš, a onda vlastito dijete smjesti u državnu agenciju.



"Mnogi osjećaju ljutnju zbog tog licemjerstva i nepravde. Moramo je osjećati, da je nema pitali bismo se postoji li više osjećaj za pravdu i poštenje. Ja kažem, postoji. Ja vjerujem da je sat počeo otkucavati ovoj vlasti, ja vjerujem u ovu zemlju, u njen narod i da će uskoro doći dani kad će na vlasti biti ljudi koji znaju kako je većini ljudi u ovoj zemlji i koji će pošteno raditi za interes većine, za interes naroda."





Biznis.ba