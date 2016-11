Foto: Anadolija

Aleksandar Zolak, v.d. direktora Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine, izjavio je danas u Banjaluci da će neki od lijekova u BiH pojeftiniti i za 80 posto, zahvaljujući usvojenom Pravilniku o lijekovima, javlja Anadolu Agency (AA).

Na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Branislavom Borenovićem, liderom Partije demokratskog progresa (PDP), Zolak je rekao da je procjenjena ušteda na tržištu lijekova u BiH 10 posto, a obzirom da je prošle godine u pitanju bilo više od 500 miliona KM, zbog čega će ušteda iznositi oko 50 miliona KM.



"Neki će biti jefitniji 80 posto, dok neki neće biti jefitniji uopšte, jer su već sad jeftiniji od maksimalne cijene propisane Pravilnikom", objasnio je Zolak.



Istakao je da će Pravilnik najviše uticati na cijene lijekova koji su do sada bili za jedan do dva puta skuplji u odnosu na cijene u regionu.



"Novim Pravilnikom predviđeno je da cijene lijekova u BiH budu iznad cijena u Srbiji, ali ispod cijena u Sloveniji i Hrvatskoj", kazao je Zolak.



Prema njegovim riječima efekti Pravilnika će se osjetiti početkom februara, jer on stupa na snagu 60 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH.



Naglasio je da će benefite usvojenog Pravilnika osjetiti svi, a najviše građani i zdravstvene ustanove.



"Kad se smanji veleprodajna cijena logično bi bilo da se smanje cijene i u maloprodaji. Apoteke su u entitetskoj nadležnosti pa će entitetske inspekcije biti nadležne da kontrolišu da li su apoteke smanjile cijene", kazao je Zolak.



Branislav Borenović iskazao je zadovoljstvo što je PD za deset mjeseci uspio realizovati jedan od svojih ciljeva, zbog kojih su i ušli u vlast na nivou BiH. Čestitao je Zolaku na odlično urađenom poslu bez obzira na izazove, bilo da su u pitanju politički ili stručni, kao i izazovi vezani za farmaceutske kompanije.



"Očekujemo da se uskoro ostvari i naš drugi prioritet i cilj, a to je da se prolongira plaćanje stope PDV-a sa 10. na kraj mjeseca i to su dvije ključne stvari na kojima je PDP insistirao ulaskom u zajedničke institucije", rekao je Borenović.



Prema njegovim riječima ono što su obećali, to su i učinili, odnosno omogućili su 50 miliona uštede za građane i zdravstvene ustanove, a 50 miliona manje zarade za farmaceutske kompanije.



Biznis.ba / AA