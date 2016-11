Nikola Špirić

Poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić (SNSD) zatražio je od Savjeta ministara BiH i resornog ministarstva da obezbijede sredstva za izgradnju mosta na Drni između Bratunca i Ljubovije, makar iz alternativnih izvora, i time ispune dio ranije preuzetih obaveza.

Špirić je napomenuo da Savjet ministara BiH nije planirao sredstva u budžetu za iduću godinu za izgradnju ovog mosta između BiH i Srbije u iznosu od 11 miliona KM iako zna da je rok za izgradnju graničnog prelaza kraj 2017. godine.



"Zbog toga sam danas uputio poslaničko pitanje ministru transporta i komunikacija Ismiru Jusku i zahtjev Savjetu ministara BiH da se hitno pronađe rješenje za ovaj problem i obezbijede sredstva - da li iz alternativnih izvora poput sredstava iz klirinškog duga ili prestrukturisanjem sredstava, kako bi se ispoštova rok", rekao je Špirić.



On je podsjetio da je iz SNSD-a, Vlade RS, ali i Vlade Srbije upozoravano da Savjet ministara koči izgradnju mosta, na šta je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović odgovorio da je riječ o predizbornoj priči i da BiH nikada neće kočiti izgradnju mosta koje je od vitalnog značaja za stanovništvo tog područja.



"Sada vidimo da nije bila u pitanju predizborna retorika, već naša opravdana bojazan da srpski ministri u Savjetu ministara još jednom neće prepoznati prioritet za RS, nego će ići linijom manjeg otpra i pustiti da se rješavaju neki drugi i tuđi prioriteti", rekao je Špirić.



On je dodao da, prema saznanjima, nisu ni počele procedure u Savjetu ministara za realizaciju ovog projekta, mada BiH ima obavezu da izgradi granični prelaz na mostu koji će Srbija izgraditi svojim sredstvima, a u čiju izgradnju i Vlada Srpske ulaže milion eura.



"Ovo pitanje danas je proslijeđeno Savjetu ministara BiH i resornom ministru sa željom da ulože trud i da na bilo koji način obezbijede sredstva da ne bi kasnila izgradnja mosta i da bi BiH ispoštovala dio preuzetih obaveza", istakao je Špirić. Vlade Republike Srpske i Srbije potpisale su 2013. godine protokol o izgradnji mosta na Drini, između Ljubovije i Bratunca.



Vrijednost radova, koji obuhvataju izgradnju mosta, pristupnih saobraćajnica i zajedničkog prelaza, je 13 miliona evra. Srbija gradi most i pristupnu saobraćajnicu u Ljuboviji, a Srpska pristupnu saobraćajnicu i zajednički granični prelaz, dok bi Savjet ministara BiH trebalo da izdvoji novac za izgradnju graničnog prelaza bez kojeg se most ne može koristiti.



Biznis.ba / SRNA