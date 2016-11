Denis Zvizdić

Sa predstavnicima MMF-a je usaglašeno dopunsko pismo namjere, a do kraja godine kao prethodna mjera biće usvojene akcize na naftu i naftne derivate kako bi bila nastavljena predviđena dinamika izgradnje autoputeva.

Rekao je to jučer Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, nakon sjednice Fiskalnog vijeća BiH, kojoj je prisustvovala i delegacija MMF-a.



Istakao je da treba usvojiti 11 prethodnih mjera u rokovima koji su vezani za kraj ove godine, mart naredne godine i najdalje sredinu iduće godine, te da bez provođenja prethodnih mjera neće doći do realizacije aranžmana sa MMF-om.



Kako je rečeno, osim akciza na naftu, među 11 prethodnih mjera, od kojih je većina vezana za kraj godine, su usvajanje budžeta, pet zakona iz oblasti bankarskog sektora i određenog broja zakona koji znače harmonizaciju zakonskih rješenja između entiteta.



"Prihvaćen je određeni broj korekcija na predložena rješenja i mi ćemo to u narednih nekoliko dana finalizirati unutar konačnog teksta dopunskog pisma namjere između BiH i MMF-a", dodao je Zvizdić.



Napomenuo je da je značajna pažnja posvećena harmonizaciji zakona na nivou BiH, od zakona o doprinosima do zakona o PIO, boljoj i kvalitetnijoj koordinaciji poreskih uprava i svih agencija unutar bankarskog sektora.



MMF je konstatovao da je ekonomski razvoj BiH vidljiv, a Zvizdić je napomenuo i da je BiH većinu mjera provela u zacrtanoj dinamici, te da je ostalo njih malo koje iz opravdanih razloga nisu završene.



Delegacija MMF-a boravila je u posjeti BiH radi prvog pregleda u okviru kreditnog aranžmana između BiH i MMF-a "teškog" nešto više od milijardu KM. Prva tranša je stigla u septembru, a očekuje se da MMF zasjeda do kraja januara kada bi trebalo da budu operativna sredstva za drugu tranšu.



Nadeem Ilahi, šef Misije MMF-a za BiH, podsjetio je juče da su pregovori trajali protekle dvije sedmice u Banjaluci i Sarajevu, i da su nakon njih uspjeli postići saglasnost o zaključivanju prvog pregleda aranžmana.



"Plan je da Izvršni odbor MMF-a odobri zaključivanje prvog pregleda početkom iduće godine pod uslovom da prethodne mjere budu do tada ispunjene", rekao je Ilahi. Iz MMF-a su podsjetili da bi odobravanje pregleda omogućilo doznačavanje tranše od oko 80 miliona eura.



"Kada je riječ o stabilnosti bankarskog sistema, on je na agregatnom nivou stabilan iako postoje izvjesne ranjivosti kada je riječ o nekim od pojedinačnih banaka", kazao je Ilahi. Dodao je da su planirani budžeti u skladu sa programom MMF-a, a da prethodne mjere podrazumijevaju usvajanje zakona o akcizama i zakona o bankama u oba entiteta, te usvajanje budžeta za narednu godinu.



Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, istakao je da je ključno pitanje svakog aranžmana implementacija, odnosno prethodne mjere. Dodao je da je Zakon o bankama RS usvojila Vlada i da će do kraja godine biti usvojen u parlamentu.





Biznis.ba / NN