Socijaldemokratska partija BiH smatra skandaloznim da je aktuelna vladajuća koalicija na državnom nivou dovela našu zemlju na crnu listu Svjetske organizacije za sprječavanje pranja novca i finansiranja borbe protiv terorizma (FATF), čime je BiH svrstana uz bok državama poput Afganistana, Iraka, Laosa, Sirije, Irana, Ugande, Gvajane, Vanuatua i Jemena.

Nakon što je Deutsche Bank, iz ovog razloga, nedavno blokirala više od 500 finansijskih transakcija iz naše zemlje, samo je pitanje dana kada će, zbog poskupljenja kapitala na tržištu, kao i zbog buduće strožije kontrole finasijskih tokova iz BiH, investitori početi zaobilaziti našu zemlju. Zbog navedene blokade, praktično sve domaće kompanije koje posluju sa inozemstvom više to neće moći raditi, što će dovesti do njihovog zatvaranja i gubitka ogromnog broja radnih mjesta. Iz ovog razloga, mnogi predstavnici stranih kompanija su već najavili povlačenje sa bh. tržišta i otpuštanje svojih zaposlenika.



Glavni razlog zašto je BiH došla na crnu listu jeste što u državnom Parlamentu još nisu usvojene preporuke FATF-a i Moneyvala vezano za Zakon o sprječavanju pranja novca.



U posljednje dvije godine ovo je već treći put da se BiH prijeti ovom listom. Podjećamo da je 2014. godine BiH trebala dospjeti na ovu listu, ali su tadašnji članovi Vijeća ministara iz reda SDP BiH insistirali da se na dnevni red Parlamentarne skupštine BiH uvrsti ovaj Zakon, koji je, iako žestokom protivljenju poslanika iz RS, ipak usvojen.



Međutim, sa ovim Zakonom je trebalo uskladiti i Krivični zakon BiH, što do sada nije urađeno. Upravo radi nesposobnosti funkcionera vladajuće koalicije na državnom nivou, BiH je danas na crnoj listi, što već izaziva ogromne štete po bh. privredu.



Ovim se još jednom potvrđuje činjenica da svaki dan koji koalicija, koju čine SDA/SBB, HDZ i Savez za promjene, provede na vlasti čini nepopravljivu štetu BiH. Njihova šutnja o ovako ozbiljnom problemu dokazuje njihovu nesposobnost i istinu da im namjera nikada nije bila da rade u korist države i građana, nego isključivo u svoju ličnu korist, navodi se u saopćenju SDP BIH.



