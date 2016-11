Fadil Novalić

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je večeras da prihvata prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za održavanje zajedničke sjednice dvije entitetske vlade, ali smatra da ona ne bi trebala biti održana u Srebrenici.

Gostujući u Pressingu na televiziji N1 pojasnio je da je Srebrenica mjesto posebnog pijeteta i simbolike, ali ne vidi ništa sporno da sjednica bude održana u Brčkom, Sarajevu ili Banjoj Luci, no samo o dvije teme i to su harmonizacija jedinstvenog pravnog, te jedinstvenog privrednog prostora Bosne i Hercegovine.



Na pitanje o nastavku izgradnje auto-puta, zbog činjenice da je za 21 godinu izgrađeno svega 100 kilometara auto-puta, Novalić se složio da je to malo, ali je i naglasio da auto-put ne grade ni stranke ni vlade, nego novac koji bi trebao biti osiguran povećanjem akciza.



Ukoliko se usvoji izmjena zakona o akcizama čime bi se povećale akcize na gorivo, Novalić kaže da bi auto-put mogao biti završen za pet ili šest godina.



Iznio je podatak da su zemlje regije gradile mnogo više kilometara primjera radi 250 km izgradila je Albanija, 55 kilometara Kosovo, a Srbija gradi dva autoputa prema Makedoniji, ali to je sve zbog činjenice da je i cijena goriva za 40-ak feninga veća od cijene u BiH.



Zbog zamjerke javnosti na kupovinu novih automobila, Novalić je podvukao da je sadašnja vlada za godinu i sedam mjeseci nabavila 14 vozila i rashodovala one koji su dotrajali.



Istaknuo je da Federacija ima 875 službenih vozila, ali najveći broj njih pripada policiji, inspekcijama i civilnoj zaštiti, dok ministarstva imaju oko 70-ak vozila, a prosječna starost je desetak godina.



Govoreći o Općem kolektivnom ugovoru, ponovio je da je BiH jedna od tri zemlje u Evropi koja ima takav ugovor, podsjećajući da se sada radi na 29 granskih ugovora, te će se kasnije analizirati da li je Opći kolektivni ugovor uopće potreban jer su odredbe iz tog ugovora ugrađene u granske kolektivne ugovore.



Novalić je večeras posvetio posebnu pažnju zapošljavanju, ističući da je BiH prema nekim parametrima nezaposlenosti ispred pojedinih članica Evropske unije poput Španije i Portugala, problematizirajući činjenicu da 120.000 nezaposlenih ne traži posao.



- Zaposleno je 26.902 ljudi u realnom sektoru. Prvi put od rata imamo pad broja zaposlenih u javnom sektoru - podvukao je Novalić, podsjećajući da se moratorij na zapošljavanje odnosi na institucije koje su budžetski korisnici.



Iznio je premijer Federacije večeras i podatak da iz BiH godišnje odlazi oko 13.000 osoba, ocjenjujući da nikome ne odgovara odlazak mladih posebno zbog činjenice da u BiH već ima veliki broj penzionera.



Zbog relevantnih pokazatelja, poput prosječne plate i visine prosječne penzije, Novalić smatra da je Federacija u ekonomskom smislu bolji dio Bosne i Hercegovine, ali je ovaj entitet lošiji dio BiH u smislu uređenja jer ima kantone i podijeljene ustavne nadležnosti.



Osvrnuo se i na "kamen spoticanja" u Federaciji BiH, a to je pitanje oporezivanja dobiti kladionica gdje je ukupni promet milijardu i 300 miliona KM godišnje, a za 19 mjeseci plaćeno je oko 19 miliona KM poreza.



- Teško je reći koliko bi se povećao porez ukoliko bi se usvojio novi zakon, ali će svakako biti povećanja - zaključio je Novalić.



Na posljednje pitanje o tome ko bi ga mogao naslijediti nakon najava u nekim medijima o njegovoj eventualnoj smjeni, premijer Novalić kazao je da se toga ne boji, ali je tu priču nazvao stvarnim ispitivanjem nečijih granica te naglasio da ne zna šta je kreator takvih najava želio postići.

Biznis.ba / FENA