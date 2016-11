Milorad Dodik

Posjetu Srebrenici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio je za još jednu kritiku međunarodne zajednice, ovaj put njenu ulogu u ekonomskim procesima.

- Stranci i dalje imaju dominantnu ulogu u odlučivanju u Centralnoj banci BiH, a cilj im je da se zadužujemo kod stranih banaka - rekao je Dodik.



Objasnio je da je jedan od ključnih ekonomskih problema u BiH činjenica da Centralnom bankom ne upravlja BiH već stranci. Njihov interes je da ovdje ostane nepromijenjeno stanje, rekao je predsjednik Dodik i dodao da višak sredstava, deponovan kao podloga za emisiju KM, iznosi od 300 miliona do 500 miliona eura.



- To znači da se sa pokrićem može emitovati do milijardu KM. Svi deficiti javnih računa u BiH ne iznose milijardu KM, a ta sredstva stoje deponovana kod neke evropske banke a ovdje nemamo mogućnost da intervenišemo. Centralna banka mora da bude emisiona banka, to se mora dogovoriti u BiH - naglasio je Dodik, dodajući da smatra da taj dogovor ne dozvoljavaju stranci, jer žele i dalje ovakav odnos kursa marke prema euru koji samo pogoduje uvoznicima.





Biznis.ba