Predsjednik SBiH Amer Jerlagić očitovao se povodom navoda koje je predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić izrekao na konferenciji za novinare 7. novembra o ugrožavanju energetskih projekata u BiH. Jerlagićevu reakciju prenosimo u cjelini:

"Projektni zadatak za Blok 7 od 450 MW je urađen prije osam godina, ali to je odgovaralo cijenama struje koje su tada bile prisutne i modelu partnerstva sa švicarskim Alpiqom gdje je cijena projekta bila 760 miliona eura i niti centa više. Gdje je Alpiq trebao osigurati 680 miliona eura, a EP BiH 80 miliona eura. Na ovaj način država ne bi imala bilo kakvih opterećenja, jer je rizik projekta bio na projektnoj kompaniji i Alpiqu, a ne na EP BiH i državi. Tih 680 miliona eura ne bi opterećivali GDP Bosne i Hercegovine. Država se nije trebala zadužiti niti centa, a danas se govori o zaduženju države od minimalno 1,5 milijardi KM!



U projektu Uprave na čijem sam bio čelu nije bilo govora o cijeni kapitala od 180 miliona eura, nije bilo govora o osiguranju kapitala od 50 miliona eura, što je aktuelni projekat Bloka 7 podiglo na zastračujućih jednu milijardu i 86 miliona eura! Kada ste se upuštali u ovu avanturu, ne mogu da vjerujem da niste računali na ove dodatne troškove od 250 miliona eura?!?

Ponavljam da je glavni proizvodni objekat koga čine kotao, turbina i generator cca 200 miliona eura i ostaje nejasno šta je ostalih preko 520 miliona eura. Svako ko se bavi energetikom zna da su ta tri dijela svake termo elektrane najskuplji dio opreme. Očekujem da će istražni organi ispitati šta je to ostalo toliko skupo.



Kriteriji u pozivnom dokumentu su izmijenjeni i to drastično:



U odnosu na poziv prethodne Uprave ostavljen je dio koji govori o tome da se potencijalni investitor mora baviti jednim od 4 businessa proizvodnje ili distribucije ili trgovine ili isporuke el. energije, ali je ''razmekšan'' osnovni parametar, a to je prihod investitora u posljednje tri godine. U tenderu prethodne Uprave tražio se minimalni prihod od 5 milijardi € godišnje ili u slučaju da se radi o konzorciju da to bude 2,5 milijarde € godišnje za lidera konzorcija. Izmijenili ste uslove u pozivu i stavili prihod od 1,5 milijardi € godišnje za jednu kompaniju ili 800 miliona € godišnje za lidera konzorcija, ako se radi o konzorciju. Jasno se uočava da su pozivni uslovi umanjeni za tri puta! Pored toga ubačeni su i uslovi da partneri mogu biti i proizvođači opreme, a ne samo elektroprivredne kompanije kako bi se stvorili preduslovi da ‘’partneri’’ budu i isporučioci opreme?!?



Bez bilo kakve dublje analize odbacili ste model sa švicarskim Alpiqom, jer je bio pripremljen u vrijeme Uprave na čijem sam bio čelu. Duboko sam ubjeđen da je jedini osnov za odbacivanje bio što ga je pripramala prethodna Uprava. Nisam imao priliku vidjeti bilo kakve druge analize.



I konačno izvršena je izmjena ‘’u hodu’’ tenderskog dokumenta gdje se odstupilo od početnog modela za koji je bio raspisan tender 30.07.2012. ‘’Tenderski dokumenat za izbor projektnog partnera za JV – joint venture u projektu izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla’’ u model gdje se ‘’ostavila mogućnost kandidatima da predlože model partnerstva za koji mogu osigurati finansiranje Projekta’’. To je bio razlog za odustajanje većine potencijalnih partnera, jer se odstupilo od prvobitnog modela".



Biznis.ba