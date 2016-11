T. C.

Borjana Krišto

Zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto je izjavila da, što se tiče evropskog puta BiH, s pozicije parlamenta može reći da ono što su učinili predstavlja jednu vrstu iskoraka.

- Već sad znamo da smo dobili "pretkandidatski status", i za to je bio potreban određeni iskorak i određene socio-gospodarske ili ekonomske reforme. Imali smo određene iskorake kad su u pitanju stavovi, odnosno izjave Predsjedništva BiH - kazala je Krišto.



Dodala je da očekuje da budu napravljeni iskoraci.



- Sad smo već u nekoj situaciji, odnosno u statusu da taj pretkandidatski status ne znači puno sam po sebi ukoliko ne budemo pravili iskorake, odnosno ispunjavali uvjete ili preduvjete koji se pred nas postavljaju - navela je Krišto.



Po njenim riječima, nakon što BiH dobije upitnik u decembru „treba snažno krenuti sa svim obvezma koje su uvjet ili preduvjet“.



- Ono što nas očekuje jeste implementacija presude Suda u Strazburu, i to ne jedne, nego ih imamo sada i više. Imamo implementaciju odluka ustavnih sudova. Za to se veže izmjena izbornog zakonodavstva, potom i druge stvari. Mislim da bismo takvim jednim iskorakom stvorili preduvjete i pretpostavke da bi se svi narodi i građani u ovoj zemlji osjećali bolje, sigurnije, prosperitetnije i ugodnije - izjavila je Krišto novinarima u Sarajevu.





Biznis.ba / FENA