Fadil Novalić

Predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić izjavio je kako je bivši saziv Vlade FBiH na čelu s Nerminom Nikšićem 2012. godine donio odluku o privatizaciji Fabrike duhana Sarajevo.

Novalić je rekao da se proces privatizacije dogodio 2002. godine kada je prema Markovićevom modelu 60,1 posto kapitala prešlo u privatne ruke, ali uglavnom u ruke uposlenih.



"Tada je premijer bio Alija Behmen i tada se dogodilo ono što zovemo privatizacija. Godine 2012. ponovo oživljava priča o prodaji manjinskog udjela u FDS-u. Vlada rukovođena Nerminom Nikšićem donijela je odluku o privatizaciji. Mi nismo mijenjali odluke", rekao je Novalić.



Pojasnio je da je u odluci stajalo da se privatizacija preostalog dijela FDS-a nije odigrala zbog nejasnih opredjeljenja Vlade FBiH.



"U odluci je stajalo da treba naći strateškog partnera i da je najpovoljniji način putem berze. To je rekla struka", kazao je Novalić.



Istakao je da je vrijednost FDS-a od 2009. godine do danas dramatično padala, kao i prihodi.



"Jedina stvar koju smo uradili jeste da smo to izvršili. Imali smo hrabrost i za to prihvatam odgovornost", rekao je Novalić.



Novalić je rekao da je FDS vlasnik nekoliko pravnih subjekata koje posluju sa gubitkom, a kako kaže, FDS su prodali u posljednjem trenutku. Istakao je da nijedan vlasnik i uposlenik FDS-a nije bio protiv privatizacije.



"Mogu razumjeti predizborno vrijeme, ali ne mogu razumijeti da se neke stvari rade bez činjenica", zaključio je Novalić.





Biznis.ba / Klix.ba