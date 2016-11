Vjekoslav Bevanda

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda komentirao je danas Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kazavši da se njegovo usvajanje različito tumači te podsjećajući da je Vijeće ministara 2015. godine usvojilo taj zakon.

- To je bilo nakon raznih manipulacija i vraćanja na dorade. Ne znam kako je došlo do toga da ovaj zakon ponovo bude vraćen nadležnim komisijama. Toliko je parcijalnih rješenja do sada bilo i sve što parlament donese mi primjenjujemo - kazao je Bevanda, ističući da se primjenjuje i ukidanje drugih naknada koje je parlament ranije usvojio.



Ministar tvrdi da se nedonošenjem ovog zakona iz 2015. godine oštećuju policijski službenici, posebno u Agenciji za koordinaciju policijskih tijela, jer su oni ustanovljeni nakon donošenja starog zakona, izražavajući nadu da će Predstavnički dom zadužiti Vijeće ministara da ponudi do kraja godine novi zakon koji će sistemski riješiti ovo pitanje.



Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Nikola Špirić postavio je danas tokom sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine pitanje zbog čega se zakon o plaćama i naknadama konačno ne objedini i zbog čega se parcijalno daju prijedlozi.



Osvrnuo se i na pitanje usvajanja Pravilnika o maksimalnoj cijeni lijekova izražavajući zadovoljstvo što je nakon godinu i po dana pregovora i različitih tumačenja pokazalo se da je Ministarstvo finansija upravu.



Naime, jedino stručno vijeće može predložiti pravilnik o lijekovima što je i učinjeno te je Bevanda izrazio očekivanje da će ga u takvom obliku podržati i Vijeće ministara kada se nađe na sjednici.





Biznis.ba / FENA