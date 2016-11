T. C.

Edhem Biber

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) danas je održalo vanrednu sjednicu na kojoj je razgovarano o radnom materijalu izmjena Zakona o porezu na dohodak i doprinosima. Predsjednik ESV-a Edhem Biber kazao je za Klix.ba kako očekuje da ovi zakoni neće biti usvojeni u ovakvom obliku već da će Vlada FBiH razmotriti i uvažiti neke primjedbe.

"Socijalni partneri su upoznati s onim šta Vlada FBiH želi postići s tim i date su sugestije i prijedlozi. Poslodavci nisu u potpunosti zadovoljni jer nema rasterećenja u onoj mjeri u kojoj su očekivali. Sindikat je također rekao svoje. Vlada je obećala da ovi zakoni neće ići po hitnoj proceduri i da će proći dva čitanja i javne rasprave", rekao je Biber.



Pretpostavlja se da će se zakoni naći na sjednici Vlade FBiH 17. novembra te da će sve sugestije biti razmotrene, a da će neke biti i ugrađene u Nacrt zakona koji, kada budu usvojili, šalju Parlamentu FBiH. Nakon što prođe ovu proceduru Biber je najavio da će ESV ponovo zasjedati i razmotriti šta je učinjeno.



Izmjene postojećih zakona bi trebale stupiti na snagu 1. januara 2017. godine. Prema dosadašnjim prijedlozima izmjenama zakona o porezu na dohodak i doprinosima, plate do 600 KM bi imale nultu stopu poreza, dok bi za plate iznad 600 KM bio uveden porez od 12 posto. Ovim modelom bi se doprinosi sa 41,5 posto smanjili na 33 posto. Drugi prijedlog je da se plate do 400 KM ne oporezuju, a iznad 400 KM da porez iznosi 10 posto.



Radnici su zabrinuti jer upravo oni najviše ispaštaju. Mnogima su već topli obroci smanjeni na iznos koji nije oporezivan, a to je 8,50 KM, pa su nekim radnicima primanja manja za oko 150 KM u prosjeku.







Biznis.ba / Klix.ba