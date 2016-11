Jelka Milićević

Federalna ministrica finansija Jelka Miličević izjavila je danas nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeće (ESV) za teritoriju Federacije BiH da je intencija dvaju važnih reformskih poreskih zakona da se harmonizira sistem obračuna poreza i doprinosa, svi poslodavci dovedu u jednak položaj, te da se osigura održivost izvanbudžetkih fondova.

Članovi ESV-a su razmatrali radne materijale zakona o doprinosima, te zakona o porezu na dohodak. Predloženi zaključak da ESV podržava donošenje nacrta ovih zakona, njihovo upućivanje u Parlament i otvaranje javne rasprave da bi se definisali konačni stavovi, nije usvojen jednoglasno jer su poslodavci izrazili rezervu na takav zaključak.



- Sa ovim zakonima se mijenja ustaljena praksa i očekivano je da će biti puno primjedbi, sugestija i zahtjeva i zato ćemo nakon sjednice ESV, u okviru svih procedura koje postoje za ovako važne zakone, imati utvrđivanje prednacrta, razmatranje nacrta, te otvaranje javne rasprave gdje će se otvoriti mogućnost da se dođe do najboljeg rješenja – kazala je Milićević.



Na sjednici je prezentirano koliko se dugo radilo na ovim zakonima u Ministarstvu finansija, te da očekuju, kako je dodala Miličević, da svoje projekcije i proračune njihove primjene naprave sindikati, poslodavci, Vlada, kao i vanbudžetski fondovi. Definirane su osnove postavke, a namjera je da se pojednostavi obračun plaće jer je dosad bio kompliciran, te da se kroz izmjene zakona stvori neutralan efekat. U sadašnjoj strukturi kod primanja od oko 500 do 600 maraka otprilike 50 posto je učešće koje se nije dosad oporezovalo, a to su neoporeziva primanja kroz topli obrok, naknadu za prevoz, regres.



Princip odnosno postavka je da u novom zakonu toga više nema, a uporedbe su pravljene sa zemljama bližeg i daljeg okruženja. Ujedno, kako je dodala Miličević, bilo je vrijeme da ovaj sistem harmoniziramo sa drugima, te da se na određeni način svi poslodavci dovedu u isti položaj na prostoru Federacije BiH.



- Što se tiče zakona o doprinosima, na temelju onoga što se razradilo u Ministarstvu finansija gdje su radili simulacije efekata tog zakona, mi zagovaramo pristup 33 posto i to je 18,5 posto za mirovinsko, 13,5 za zdravstvo i jedan posto za zapošljavanje, odnosno nezaposlenost. Proširuje se poreska osnovica za sva primanje vezano za topli obrok, prevoz.. – dodala je Miličević.



Što se tiče zakona o porezu na dohodak razmatrana su dva modela. Jedan je bio da se poveća neoporezivi osobni odbitak sa 300 na nekih 400 KM i da se zadrže sve ostale pogodnosti vezano za izdržavane članove obitelji. Drugi model je predložen u radnom materijalu zbog jednostavnijeg obračuna i neutralnih efekata po prihode, a predviđa da se ide sa stopom poreza na dohodak nula do 600 KM, te 12 posto na primanja preko 600 maraka.



- Dakle, na plaću od hiljadu maraka, 600 maraka će biti neoporezovano, a porez se plaća na 400 maraka po stopi od 12 posto - pojasnila je Miličević.



Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović je kazao da je kod ova dva zakonska rješenja poreska osnovica proširena za više stavki nego što su očekivali.



- Kod poreza na dohodak sad imamo i kamate i dividende, ugovore o radu i ugovore o djelu. S druge strane napravljen je ovaj neoporezivi pomak sa 300 na 600 KM, ali su ukinuti svi lični odbici. Tako da ovaj zakon o doprinosima nije dobro rješenje i trebalo bi napraviti poboljšanja. Naša glavna zamjerka jeste da želimo da zaštitimo glavni dio realnog sektora gdje su ujedno radnici sa nižim plaćama – kazao je Smailbegović dodajući da izračuni poslodavaca pokazuju da će za niže plaće morati izdvajati i do 100 KM više, odnosno smanjivati plate za nekih 60 KM zbog toplog obroka, prevoza, regresa i svega što je predviđeno da se oporezuje.



- Naša matematika pokazuje da će neutralan efekat biti na plaće koje su oko prosjeka FBiH i to je oko 850 KM plus 200 ili 250 KM toplog obroka, što su primanja oko 1.100 KM. Sve ono što je ispod ovih primanja bit će veće opterećenje, a za sve ono što je preko toga imat će manja opterećenja. Pokušavamo da ukažemo da se nađe model kojim će se ovo izbalansirati - naveo je Smailbegović dodajući da smatra da je sjednica bila konstruktivna.



Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović je kazao da očekuje da se u javnoj raspravi dođe do kvalitenijih rješenja u predloženim zakonima, te da će poslodavci i sindikat utvrditi svoje konkretne prijedloge i sugestije.



Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je naveo da se radi o važnim reformskim zakonima koji čine cjelinu promjene sistema obračuna poreza i doprinosa i u osnovi imaju proširenje porezne osnovice uz neutralan efekat. Naveo je da se radi na utvrđivanju drugih zakona s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta.





Biznis.ba / FENA