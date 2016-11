Aleksandra Pandurević

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu.

Članica komisije Aleksandra Pandurević je tokom diskusije kazala da Vijeće ministara BiH zaslužuje pohvale, "ako ni zbog čega drugog ono zbog uštede od 23,3 miliona KM koja je prošle godine napravljena na materijalnim troškovima".



"Želim i Vijeću ministara i Ministarstvu finansija na tako racionalnom odnosu da čestitam. To je i jedna od posljedica poštovanja brojnih revizorskih preporuka", smatra Pandurević.



Po njenim riječima, pohvalno je i što se ovim izvještajem „demantuju svi negativni medijski napisi o zapošljavanju u prošloj godini i gomilanju administracije“.



"Stvarno stanje je da smo imali smanjenje broja zaposlenih. Ne znam da li je to prvi put možda u istoriji institucija BiH da u jednoj godini imamo smanjenje, a ne povećanje broja zaposlenih", kazala je Pandurević, dodajući da će podržati izvještaj.



Članica Komisije Dušanka Majkić je dodala da u trenutnoj situaciji parlament vidi budžet samo prvi put kad dođe negdje krajem godine i više nikada.



"Sve ostale stvari koje se dešavaju u okviru pojedinačnih budžetskih stavki i pojedinačnih budžetskih korisnika odvijaju se izvan znanja parlamenta. Mi smo jedini parlament koji nema uticaja na budžet, ustvari ima uticaja samo u momentu kada ga usvaja, a sva vratolomija koja se dešava nakon toga, dešava se mimo znanja i saglasnosti parlamenta", kazala je Majkić.



Po njenim riječima, niko u Parlamentarnoj skupštini ne zna šta se dešava s budžetom onog momenta kad parlament BiH završi svoj posao i usvoji zakon o budžetu.



"Bilo bi zanimljivo da jednom napravimo analizu događaja koji prate izvršenje", kazala je Majkić.



Komisija za finansije i budžet prihvatila je i Izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2015. godinu, čiji je sačinilac Ured za reviziju institucija BiH.



Zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH Jasmin Pilica je, što se tiče revizije za 2015. godinu, kazao da su izvršili reviziju 74 institucije.



"Na osnovu pojedinačnih izvještaja finansijske revizije izvučeni su i glavni nalazi i preporuke koji su sastavni dio godišnjeg revizorskog izvještaja", kazao je Pilica.



Što se tiče izvještaja o reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2015. godinu, Pilica kaže da su na njega dali mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje.



Članica Komisije Dušanka Majkić je istaknula da se „finansijska nedisciplina povećava svake godine“.



Član Komisije Damir Bećirović je kazao da, što se tiče preporuka revizije „vidimo da je u osnovi sve isto“.



"Kada je sve isto znači da nije bilo sankcija prethodnih godina, da se ništa nije događalo", naveo je Bećirović.



Dodao je da ne postoje sankcije ni za jednog direktnog rukovodioca, „i nikada ih neće biti dok je sistem ovakav kakav jeste“.



Član Komisije Mirsad Isaković je istaknuo da „sve dok ne budemo imali sankcije za one koji non-stop prave prekršaje po ovom osnovu, nema efekta ni revizija“.



Član Komisije Jasmin Emrić smatra kako je potreban „kvalitetan mehanizam kojim će Komisija moći pratiti preporuke i to prenositi parlamentu“.



Komisija za finansije i budžet prihvatila je danas i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, te primila k znanju Plan revizije Ureda za reviziju institucije BiH za 2016./2017. godinu.







Biznis.ba / FENA