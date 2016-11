T. C.

Svetlana Cenić

Komentarišući raspravu između predsjednice Vlade RS Željke Cvijanović i predsjednika SDS-a Vukote Govedarice u vezi sa povećanjem akciza na gorivo i uvođenjem olakšica poljoprivrednicima, ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže da javnost ima pravo da zna koje su poslijedice tih zakonskih riješenja.

"Ja bih više voljela da se oni ne raspravljaju na taj način, nego da podastru javnosti pokazatelje šta se dobija plavim dizelom, šta uvođenjem akciza, koliki su troškovi uvođenja, a kolike koristi", kaže Cenić u razgovoru za TV1.



Cenićeva pojašnjava da do sada javnosti nije jasno koje su poslijedice ovih zakonskih rješenja.



"Bolje bi bilo da to predstave, nego što se ovako, kao dvije političke tetke, obračunavaju u javnosti", poručila je Cenić.



Ona je dodala da uvođenje plavog dizela znači samo poljoprivrednicima.



"Shvatam i zagovornike plavog dizela jer mi stalno imamo neke namete, bez rasterećenja. Podsjećam da je reformska agenda gromoglasno najavljena kao na prvom mjestu rasterećenje privrede, a mi od toga nemamo ništa osim novih nameta", smatra Cenić.



S druge strane smatra da će se akciza na gorivo koristiti za servisiranje postojećih kredita, ali ne i za gradnju novih puteva, jer kako kaže - novca nema.



"Moramo iz akciza sad garantovati da ćemo vraćati ove sve dospjele kredite da bismo dobili novi kredit", kaže sagovornica TV1.



Premijerka Cvijanović prvo je izjavila da se Vlada RS poigrava sa SDS-om, te da od uvođenja povlastica na plavi dizel nema ništa, jer to nije dogovoreno sa MMF-om.



Govedarica je odgovorio da se Vlada RS ne poigrava sa SDS-om, već sa cijelim narodom.





Biznis.ba