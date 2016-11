T. C.

Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 76. sjednici, koja je održana u Sarajevu, utvrdila više amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Pored ostalog, dodan je novi članak koji se odnosi na porez na dobitke od klasičnih igara na sreću. Prema amandmanu, porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću plaća se po stopi od deset posto na dobitke u visini od 10 KM do 2.000 KM, po stopi od 15 posto na dobitke iznad 2.000 KM do 8.000 KM, po stopi od 20 posto, na dobitke iznad 8.000 KM do 100.000 KM, a po stopi od 30 posto na dobitke iznad 100.000 KM.



Federalna vlada prihvatila je danas izjašnjenje o amandmanu Kluba zastupnika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.



Prihvaćen je amandman na članak 7. koji glasi da se „protiv rješenja Federalnog ministarstva donesenih u postupku revizije ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda nadležnog prema mjestu donošenja rješenja kojim je priznato pravo koje je bilo predmet kontrole po odredbama ovog zakona".



Vlada FBiH prihvatila je informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o postupku prodaje državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo d.d. Sarajevo (FDS), koja će biti upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.



Ovu informaciju su, radi zakazivanja vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zahtijevali klubovi tri političke stranke u ovom domu.



Danas je prihvaćena informacija o stanju u zdravstvu u Federaciji BiH, koja će biti upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, na čiji je zahtjev i sačinjena, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.







Biznis.ba / FENA