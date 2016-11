Foto: AA

Predsjednik Uprave za razvoj i podršku malim i srednjim preduzećima Turske (KOSGEB) Recep Bicer i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o saradnji koji ima za cilj poboljšanje institucionalne i druge saradnje bh. i turskih malih i srednjih preduzeća.

Sporazum podrazumijeva i to da kroz veću i bolju saradnju između malih i srednjih preduzeća Turske i BiH dođe do boljeg i većeg ekonomskog razvitka dvije prijateljske zemlje.



KOSGEB je krovna organizacija sektora malih i srednjih preduzeća, koji čini 66 posto ukupnog prometa jedne od najbrže rastućih ekonomija na svijetu, a Sporazum je potpisan uz podršku Fondacije BIGMEV - Centra za razvoj odnosa između Bosne i Hercegovine i Turske.



Šarović je nakon potpisivanja kazao da je BiH sporazum čekala više mjeseci.



"Ovo je još jedan u nizu sporazuma i dogovora sa prijateljskom Turskom s kojom imamo odlične ekonomske i trgovinske odnose. Pregovarali smo oko određenih detalja i na kraju smo došli do teksta koji proizlazi iz našeg Sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o ekonomskoj saradnji sa Turskom. Turska je jedan od naših najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera sa kojom zaista imamo razgranatu mrežu aktivnosti i saradnje u različitim oblastima", istakao je Šarović.



Šarović je istakao kako je u okviru dobrih bilateralnih odnosa bilo potrebno uraditi i korak na približavanju malih i srednjih preduzeća sa KOSGEB-om, moćnom organizacijom u Turskoj koja okuplja veliki broj malih i srednjih preduzeća.



"Mi želimo da u 2017. godini formiramo kontakt tačke koje će raditi na različitim prilikama kada je u pitanju ovaj sporazum. Od naših gostiju iz Turske dobili smo ponudu da definišemo moguće sektore, interesantne za mala i srednja preduzeća za potencijalno ulaganje", pojasnio je Šarović.



Bit će tu i pitanja koja se tiču unapređenja trgovinskih odnosa između dvije zemlje. Trenutni obim trgovinske razmjene, prema Šarovićevim riječima, iznosi oko 600 miliona dolara, on se prosječno godišnje povećava za oko 100 miliona dolara, a cilj je dostići milijardu dolara trgoivnske razmjene godišnje.



"To sigurno možemo da uradimo uključujuči i pojačanu saradnju sa ovom važnom organizacijom", naglasio je Šarović.



Mišljenja je da će implementacijom ovog sporazuma, prije svega, korist imati mala i srednja preduzeća u BiH, jer osim investicija, podrazumijeva i razmjenu informacija, zajedničko učešće prema trećim zemljama, pitanje osposobljavanja malih i srednjih preduzeća u BiH.



"Ovaj sporazum nam pruža sve te mogućnosti. Na nama je sada da te prilike iskoristimo", poručio je Šarović.



Predsjednik KOSGEB-a Recep Bicer istakao je da ova organizacija niz godina radi na jačanju malih i srednjih preduzeća, odnosno jačanju poduzetništva.



"Naš je interes da se naša mala i srednja preduzeća otvaraju ka vanjskih tržištima. Jačanjem malih i srednjih preduzeća jačamo i ekonomije naših država", pojasnio je Bicer.



Govoreći o danas potpisanom Sporazumu, istakao je da cilj KOSGEB-a nije samo potpisivanje sporazuma, nego da žele animirati mala i srednja preduzeća.



"Naravno da nas interesuje izvoz naših preduzeća, ali ovdje je malo više akcenat na BiH, na poduzetništvo u BiH. Jako je važno da se naznače i da dobijemo definirane poslovne prilike za naša mala i srednja preduzeća u Turskoj kako bismo ih mogli ispravno usmjeriti u BiH. U narednom periodu spajat ćemo mala i srednja preduzeća, davat ćemo im podršku da bi ovdje realizirali svoje aktivnosti", naglasio je Bicer.



Izrazio je želju da Sporazum ne bude samo dokument koji će imati pozitivan efekat na ekonomoske i trgovinske odnose između dvije zemlje nego da podigne na viši nivo i saradnju na polju kulture, različitim društvenim poljima i dr.



Prema njegovim riječima, Turska je u prvih deset investitora u BiH, peta je po uvozu u BiH, a 77 turskih preduzeća posluje u ovoj zemlji. Bicer je pojasnio da je 305 miliona dolara investicija u BiH.



"Imamo 71 preduzeće iz BiH koje je u Turskoj napravilo investicije od 23 miliona dolara", pojasnio je Bicer.



Sastanku i potpisivanju su prisustvovali i predstavnici Vanjsko-trgovinske komore BiH, BIGMEV-a i Ambasade Republike Turske u BiH.



Predsjednik BIGMEV-a Muzaffer Cilek kazao je da kako rastu mala i srednja preduzeća u Turskoj tako raste i ova zemlja i dodao kako je jako važno što u BiH postoji interes i želja da se razvijaju mala i srednja preduzeća.







Biznis.ba / AA